L’Irak et la Syrie envisagent de relancer l’oléoduc de Banias pour les exportations de pétrole

BAGDAD, le 13 août 2025 (WAM) – L’Irak et la Syrie ont convenu d’étudier la possibilité de réactiver l’oléoduc de Banias afin d’exporter le pétrole irakien via le territoire syrien.

Cet accord a été conclu à l’issue d’entretiens tenus lundi dernier à Bagdad entre Hayan Abdul-Ghani Al-Sawad, vice-Premier ministre chargé des Affaires énergétiques et ministre du Pétrole d’Irak, et Mohammed Bachir, ministre syrien de l’Énergie.

Selon un communiqué du ministère irakien du Pétrole, relayé par l’Agence de presse irakienne (INA), les deux parties ont décidé de former un comité technique conjoint chargé d’examiner l’état de l’oléoduc et d’évaluer la faisabilité de la reprise des exportations via cette infrastructure. Il a également été proposé de faire appel à un cabinet de conseil international indépendant afin de déterminer la capacité opérationnelle de l’oléoduc, l’état des systèmes de pompage ainsi que les besoins en réhabilitation.

Le ministre Al-Sawad a souligné que l’Irak avait accompli des progrès significatifs dans les domaines de l’exploitation du gaz et du raffinage du pétrole. Il a précisé que le pays œuvrait à accroître ses capacités d’exportation depuis ses terminaux du sud, à reprendre les exportations via l’oléoduc turc débouchant sur le port de Ceyhan, ainsi qu’à examiner les propositions d’exportation par les oléoducs de Banias (Syrie) et de Tripoli (Liban).

Par ailleurs, le ministre a évoqué le projet d’oléoduc Bassora–Haditha, qui disposera d’une capacité de 2,25 millions de barils et permettra d’assurer les volumes nécessaires pour les exportations via l’oléoduc syrien.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie énergétique irakienne visant à diversifier les itinéraires d’exportation du pétrole et à renforcer la coopération régionale dans le domaine des infrastructures énergétiques.