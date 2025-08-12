L’équipe émirienne de lutte contre les incendies entame ses opérations pour maîtriser les feux de forêt en Albanie

TIRANA, 12 août 2025 (WAM) — Conformément aux directives du Président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan visant à soutenir les efforts de lutte contre les incendies de forêt en République d’Albanie, l’équipe émirienne spécialisée dans la lutte contre les incendies a entamé aujourd’hui sa mission dans les zones sinistrées afin de contribuer à l’extinction des feux.

Déploiement des équipes et moyens spécialisés

Arrivée hier en Albanie, l’équipe des Émirats arabes unis est composée de personnels qualifiés pour ce type d’opérations, accompagnés d’hélicoptères, d’équipements spécialisés et de matériels de lutte contre les incendies.

Les hélicoptères ont mené plusieurs sorties au-dessus des régions de Petrela et de Gramsh, ainsi que dans d’autres zones touchées par les feux de forêt. Les équipes émiriennes, appuyées par des moyens technologiques modernes et avancés, ont pris part aux opérations de lutte contre les flammes malgré des conditions météorologiques difficiles.

Appréciation albanaise de l’intervention émirienne

Plusieurs responsables albanais impliqués dans l’opération ont salué le rôle des Émirats arabes unis dans les efforts de lutte contre les incendies, soulignant la rapidité de leur intervention. Ils ont également mis en avant la profondeur des relations bilatérales et l’impact positif de la participation de l’équipe émirienne dans ces opérations d’urgence.

Cette intervention humanitaire reflète l’engagement constant des Émirats arabes unis à apporter leur soutien aux pays amis en cas de crise, en particulier dans le domaine de la protection civile et de la gestion des catastrophes naturelles.