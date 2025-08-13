Les Émirats arabes unis effectuent leur 70e largage aérien d’aide au-dessus de la bande de Gaza

GAZA, le 13 août 2025, WAM – Les Émirats arabes unis poursuivent leur soutien humanitaire au peuple palestinien dans la bande de Gaza, en effectuant aujourd’hui le 70e largage aérien d’aide humanitaire dans le cadre de l’Opération « Birds of Goodness», incluse dans l’Opération « Chivalrous Knight 3 », en coopération avec le Royaume hachémite de Jordanie et avec la participation de l’Allemagne, de l’Italie, de la Belgique et de la France.

Ce largage a inclus des quantités de denrées alimentaires essentielles, préparées avec le concours d’institutions caritatives et d’entités basées aux Émirats arabes unis, afin de répondre aux besoins urgents des habitants confrontés à des conditions humanitaires difficiles dans la bande de Gaza.

Avec l’accomplissement de cette opération, le volume total d’aide livré par voie aérienne dans le cadre de cette campagne dépasse désormais les 3 940 tonnes, comprenant des vivres et des produits de première nécessité. Ce chiffre témoigne de l’engagement constant des Émirats arabes unis en faveur du peuple palestinien et de leur volonté de renforcer sa résilience.

Ces initiatives illustrent le rôle de premier plan des Émirats arabes unis dans le domaine de l’aide humanitaire internationale, à travers la mobilisation d’efforts régionaux et mondiaux, et la promotion d’une approche fondée sur la solidarité et la générosité pour atténuer les souffrances dans les zones de crise.