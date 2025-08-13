Etihad Airways franchit pour la première fois le cap des 20 millions de passagers sur douze mois

ABOU DHABI, 13 août 2025 (WAM) — La compagnie aérienne nationale des Émirats arabes unis, Etihad Airways, a annoncé ses statistiques de trafic pour le mois de juillet 2025, confirmant une croissance soutenue du nombre de passagers ainsi qu’une expansion continue de son réseau.

Au cours du mois de juillet, Etihad a transporté 2 millions de passagers, soit une augmentation de 19 % par rapport à juillet 2024, où la compagnie avait accueilli 1,7 million de voyageurs. Le taux de remplissage des vols a atteint 90 %, contre 89 % à la même période l’année précédente, traduisant une demande robuste et une gestion efficiente des capacités.

La flotte opérationnelle d’Etihad compte désormais 111 appareils, soutenant un réseau en pleine croissance desservant 81 destinations passagers, contre 76 l’année précédente. Ces chiffres témoignent des investissements continus de la compagnie dans le développement de ses routes et de sa flotte.

Depuis le début de l’année, Etihad a accueilli 12,2 millions de passagers, enregistrant une hausse de 17 % par rapport à la même période de 2024. Sur une période glissante de 12 mois, le total atteint 20,3 millions de passagers, consolidant davantage la position d’Etihad parmi les compagnies à la croissance la plus rapide de la région.

Antonoaldo Neves, Directeur général d’Etihad Airways, a déclaré : « Nous poursuivons notre dynamique de croissance, avec un nombre de passagers en hausse de 19 % sur un an en juillet. Le franchissement pour la première fois de la barre des 20 millions de passagers sur 12 mois reflète la confiance de nos clients et la solidité de notre réseau. »

Il a également souligné l’importance de l’expansion de la flotte, notamment avec l’arrivée du tout premier Airbus A321LR.

« Juillet a été un mois record avec l’intégration de cinq nouveaux appareils dans notre flotte : deux Boeing 787, un Airbus A350-1000, un A320, et l’A321LR. Ces acquisitions illustrent notre engagement envers la croissance et l’augmentation de capacité sur notre réseau mondial », a-t-il ajouté.

Cette performance confirme l’ambition stratégique d’Etihad Airways de se positionner comme un acteur de premier plan du transport aérien international, en s’appuyant sur une flotte moderne, un réseau en pleine expansion et un service de qualité reconnu.