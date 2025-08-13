Réunion de coordination entre l’équipe de secours émiratie et la partie albanaise pour renforcer les efforts conjoints

TIRANA, 13 août 2025 (WAM) – En application des directives de Son Altesse le président Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, visant à soutenir les efforts de lutte contre les incendies de forêts en République d’Albanie, l’équipe de secours des Émirats arabes unis a tenu une réunion de coordination avec plusieurs responsables albanais pour renforcer la coopération bilatérale dans l’opération d’extinction des feux dans plusieurs zones touchées du pays.

L’équipe émiratie, arrivée en Albanie lundi dernier, a affirmé lors de cette rencontre sa pleine disposition à apporter tout le soutien nécessaire à la partie albanaise pour remplir sa mission humanitaire, visant à préserver les vies humaines et les biens matériels.

Dans le cadre de cette intervention, l’équipe a effectué jusqu’à présent huit sorties aériennes dans les zones sinistrées, notamment la région de Gramsh et ses environs, réalisant 211 largages aériens de plus de 400 000 kilogrammes d’eau, illustrant l’engagement humanitaire des Émirats à l’égard du peuple albanais ami.

Les responsables albanais présents à la réunion ont exprimé leur profonde gratitude aux Émirats arabes unis et à leur direction avisée, représentée par Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, pour leur soutien en cette période critique. Ils ont salué le professionnalisme de l’équipe de secours émiratie et son efficacité remarquable dans la gestion de la situation, qui a largement contribué à l’accélération des opérations de maîtrise des incendies.

Cette initiative reflète la position humanitaire des Émirats sur la scène internationale, ainsi que leur rôle pionnier dans la mobilisation des efforts régionaux et internationaux pour faire face aux catastrophes naturelles et alléger les souffrances des populations touchées.