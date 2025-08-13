Air Arabia enregistre un bénéfice net de 415 millions AED au deuxième trimestre 2025

CHARJAH, 14 août 2025, (WAM) — Air Arabia (PJSC), premier et plus grand transporteur à bas coûts de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, a annoncé aujourd’hui des résultats financiers et opérationnels solides pour le deuxième trimestre et le premier semestre 2025, confirmant son leadership sur le marché grâce à l’expansion continue de son réseau.

Air Arabia a enregistré un bénéfice net de 415 millions AED au deuxième trimestre, soit une légère baisse de 3 % par rapport aux 427 millions AED réalisés sur la même période en 2024. Le chiffre d’affaires a atteint 1,69 milliard AED, en hausse de 2 % d'une année sur l’autre. Plus de 5,1 millions de passagers ont voyagé avec le groupe Air Arabia entre avril et juin 2025, contre 4,5 millions l’année précédente (+15 %). Le taux d’occupation moyen des sièges a grimpé à 85 %, en hausse de 6 %.

Cheikh Abdullah bin Mohammad Al Thani, président du conseil d’administration d’Air Arabia, a déclaré : « Les solides performances enregistrées ce trimestre témoignent de la résilience de notre modèle économique et de l’efficacité de notre stratégie de croissance. Malgré les tensions géopolitiques et les perturbations opérationnelles, nous avons su répondre avec agilité, tout en augmentant notre capacité sur l’ensemble de nos plateformes. »

Sur les six premiers mois de l’année, le bénéfice net a atteint 770 millions AED (+11 % par rapport aux 693 millions AED en S1 2024). Le chiffre d’affaires s’élève à 3,44 milliards AED, contre 3,19 milliards AED l’année précédente (+8 %). Air Arabia a transporté plus de 10,1 millions de passagers (+13 %), avec un taux d’occupation moyen de 84 %.

Cheikh Al Thani a ajouté : « Durant ce semestre, nous avons lancé de nouvelles lignes, augmenté les fréquences sur des marchés clés et renforcé notre flotte. Malgré les défis persistants tels que l’instabilité politique, la volatilité des prix du carburant, les fluctuations monétaires et les contraintes de chaîne d’approvisionnement, nous avons maintenu notre trajectoire de croissance. »

Air Arabia a ajouté deux nouveaux appareils à sa flotte, portant le total à 83 avions Airbus A320 et A321. La compagnie a commandé 120 avions supplémentaires dont la livraison commencera fin 2025. Treize nouvelles routes ont été lancées à partir de ses hubs aux Émirats arabes unis, au Maroc, en Égypte et au Pakistan.

En juin, Air Arabia a été incluse pour la deuxième année consécutive dans le classement « Top 100 Listed Companies 2025 » de Forbes Middle East. Elle conserve sa position dans la catégorie « Leader » du classement ESG de MSCI avec une note « AA ». La compagnie a également obtenu une déclaration d’assurance limitée pour son rapport ESG 2024, conformément à la norme internationale ISAE 3000.

Cheikh Al Thani a conclu : « Pour le reste de l’année 2025, nous restons concentrés sur l’élargissement de la connectivité, l’extension vers de nouveaux marchés et l’amélioration continue de l’efficacité et de l’innovation opérationnelles. Nous demeurons engagés à offrir une valeur exceptionnelle à nos clients et à générer une croissance durable pour nos actionnaires. »