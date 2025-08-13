Abdallah bin Zayed s’entretient avec le Premier ministre du Monténégro des relations bilatérales et de l’évolution des incendies de forêt

ABOU DHABI, 13 août 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan, ministre des Affaires étrangères, s’est entretenu par téléphone avec le Premier ministre de la République du Monténégro, Milojko Spajić, pour discuter du renforcement des relations bilatérales et des moyens d’accélérer la coopération entre les deux pays, au service de leurs intérêts communs.

Au cours de l’appel, les deux parties ont abordé les récents développements liés à l’incendie de forêt qui affecte certaines régions du Monténégro. Le chef de la diplomatie émirienne a exprimé la solidarité des Émirats arabes unis avec la République amie du Monténégro face à ces circonstances exceptionnelles, réaffirmant la disponibilité du pays à fournir le soutien et l’aide nécessaires afin d’atténuer les conséquences de cet incendie.

Son Altesse Cheikh Abdallah a par ailleurs souligné la solidité des relations privilégiées qui unissent les deux pays, exprimant ses vœux de sécurité et de prospérité continues au peuple et au gouvernement du Monténégro.