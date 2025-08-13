Le Conseil des fatwas des Émirats met en lumière l’usage novateur de l’intelligence artificielle dans l’émission des fatwas

LE CAIRE, 13 août 2025, (WAM) – Le Conseil des fatwas des Émirats arabes unis a participé à la conférence intitulée « Former le mufti compétent à l’ère de l’intelligence artificielle », organisée au Caire par le Secrétariat général des instances de fatwas dans le monde islamique, en Égypte.

Lors de sa participation, la délégation du Conseil a transmis les salutations du savant Cheikh Abdallah bin Bayyah, président du Conseil, ainsi que ses vœux de succès pour les travaux de la conférence et ses résultats, en insistant sur l’importance de promouvoir une culture de fatwas légitimes, modérées et constructives.

Cheikh Abdallah bin Bayyah a souligné le rôle fondamental de cette conférence dans l’évolution du système des fatwas, appelant à un effort collectif à l’échelle mondiale pour consolider un ijtihad institutionnel civilisé, capable de produire des avis juridiques empreints de modération et de souplesse, en phase avec les valeurs de stabilité, de citoyenneté et de développement durable.

La délégation participante comprenait : Dr Omar Habtour Al Derei, vice-président du Conseil, Dr Saba Salem Al Kaabi, secrétaire général par intérim, Dr Khalifa Mubarak Al Dhaheri, Dr Ahmed Abdulaziz Al Haddad, tous membres du Conseil.

Les membres du Conseil ont pris part aux sessions et ateliers de la conférence, axés sur les implications de l’intelligence artificielle dans le domaine des fatwas, les moyens de concilier avancées technologiques et fondements religieux, ainsi que les enjeux nationaux liés à l’adoption de telles technologies.

Dans son intervention, Dr Al Derei a souligné la nécessité de préserver le système de fatwas contre toute fragilité conceptuelle, en appelant à une approche institutionnelle pour faire face aux défis de l’intelligence artificielle, tout en garantissant la pérennité des fondements juridiques et en prévenant toute instrumentalisation des fatwas à des fins idéologiques ou extrémistes. Il a insisté sur l’importance de l’expertise technique et des bases de données sécurisées et fiables.

Pour sa part, Dr Al Kaabi a affirmé que la conférence constituait une plateforme essentielle pour l’échange d’expériences concernant l’intégration de l’intelligence artificielle dans les mécanismes institutionnels de production des fatwas, appelant à adopter une méthodologie modérée capable de suivre le rythme des transformations technologiques tout en préservant l’authenticité du message religieux.