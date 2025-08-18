L’équipe de secours des Émirats arabes unis poursuit ses efforts pour combattre les incendies en Albanie

TIRANA, 18 août 2025 (WAM) – L’équipe de secours des Émirats arabes unis poursuit ses efforts pour éteindre les incendies de forêt dans plusieurs régions de la République d’Albanie, en coordination avec les autorités albanaises compétentes.

L’équipe œuvre avec une grande efficacité pour contenir les flammes et en limiter la propagation malgré des conditions difficiles sur le terrain, marquées par des températures élevées et un relief accidenté.

Depuis le début de son intervention, 18 missions aériennes ont été menées à l’aide de deux hélicoptères Black Hawk, avec 359 largages d’eau effectués sur les foyers d’incendie.

La mission de l’équipe a débuté lundi dernier dans la zone forestière de Gramsh et les régions avoisinantes, conformément aux directives du président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan visant à soutenir les efforts de l’Albanie pour maîtriser les incendies.

Des réunions de coordination se tiennent régulièrement entre l’équipe émirienne et les responsables albanais afin d’élaborer des plans adaptés, d’accélérer les opérations d’extinction et d’assurer une surveillance continue sur le terrain pour prévenir toute reprise des flammes.