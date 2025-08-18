Le roi de Jordanie rejette les déclarations israéliennes sur la vision du « Grand Israël »

AMMAN, 18 août 2025 (WAM) – Sa Majesté le roi Abdallah II du Royaume hachémite de Jordanie a réaffirmé le rejet catégorique par son pays des déclarations israéliennes relatives à la vision du « Grand Israël » ainsi que des mesures unilatérales en Cisjordanie, y compris le projet de colonisation dans la zone E1, qu’il a qualifié de violation du droit international et d’atteinte au droit du peuple palestinien à établir son État indépendant.

Lors de sa rencontre aujourd’hui à Amman avec une délégation du Congrès américain, le roi Abdallah II a souligné la nécessité d’un cessez-le-feu immédiat à Gaza et de la livraison de l’aide humanitaire par tous les moyens possibles.

Il a réitéré le rejet par la Jordanie du projet israélien visant à consolider l’occupation de Gaza et à élargir son contrôle militaire sur le territoire.

Selon l’agence de presse jordanienne Petra, la réunion a également porté sur les derniers développements régionaux, sur le rôle des États-Unis dans la promotion de la stabilité dans la région ainsi que sur la situation en Syrie. Le roi Abdallah II a insisté sur l’importance de soutenir les efforts de la Syrie pour préserver sa sécurité, sa stabilité, sa souveraineté et son intégrité territoriale.