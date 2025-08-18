Les Émirats arabes unis, un modèle inspirant dans l’amélioration de la performance gouvernementale : Union des investisseurs arabes

LE CAIRE, 18 août 2025 (WAM) – Gamal Bayoumi, secrétaire général de l’Union des investisseurs arabes, a affirmé que les progrès remarquables réalisés par les Émirats arabes unis dans l’Indice de soutien gouvernemental 2025 reflètent la vision prospective du président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan et prolongent l’héritage du père fondateur, feu Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan.

Ses propos font suite à la récente performance des Émirats arabes unis, qui se sont hissés à la 16ᵉ place mondiale de l’Indice de soutien gouvernemental 2025, l’un des indicateurs répertoriés dans l’Annuaire mondial de la compétitivité de l’IMD, gagnant 27 places par rapport à leur 43ᵉ rang en 2024.

Bayoumi a déclaré à l’Agence de presse des Émirats (WAM) que les Émirats arabes unis offrent un modèle inspirant pour la région, en exploitant stratégiquement le soutien gouvernemental afin de renforcer la compétitivité économique, d’attirer les investissements et de concilier croissance économique et préservation de l’environnement. Il a souligné que le pays a constamment suivi le rythme des évolutions mondiales et appliqué les meilleures pratiques internationales.

Il a ajouté que les Égyptiens et les Arabes sont fiers de voir les Émirats arabes unis accorder la priorité à l’investissement dans les personnes, l’innovation et les infrastructures durables, rappelant qu’il s’agit d’une nation arabe jeune dans tous les sens du terme.

Bayoumi a relevé que cette réalisation illustre l’engagement des Émirats arabes unis envers les Objectifs de développement durable des Nations Unies, faisant du pays un partenaire clé dans la construction d’un avenir plus prospère et plus durable pour la région arabe et le monde.

Selon l’Annuaire mondial de la compétitivité 2025 de l’IMD, les Émirats arabes unis se classent également premiers au monde pour le capital-risque et l’impôt sur le revenu des particuliers collecté, deuxièmes pour le taux d’imposition des bénéfices des sociétés et troisièmes pour l’excédent/déficit budgétaire du gouvernement mesuré en milliards de dollars. Ils occupent la quatrième place pour la baisse des recettes fiscales indirectes et la réduction du taux de la taxe sur la consommation, et la cinquième place pour les impôts perçus sur le capital et la propriété. Les Émirats se classent également sixièmes en matière de finances publiques, septièmes au niveau mondial et premiers régionalement pour le ratio des dépenses publiques totales, et neuvièmes au monde pour la croissance réelle des dépenses de consommation du gouvernement.