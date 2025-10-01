Ouverture des travaux de la deuxième édition du Forum « Qualité de l’eau 2025 » à Abou Dhabi

ABOU DHABI, 1er octobre 2025 (WAM) – Les travaux de la deuxième édition du Forum sur la qualité de l’eau 2025 ont débuté aujourd’hui à Abou Dhabi. Ce forum constitue une plateforme régionale dédiée au renforcement de la résilience, de la qualité et de la sécurité de l’eau, organisé cette année sous le thème : « Innover pour la résilience : la qualité de l’eau dans un monde en mutation ».

L’événement, organisé par M42 Environmental Sciences, en partenariat avec le Conseil d’Abou Dhabi pour la qualité et la conformité (ADQCC), se tient à l’hôtel Earth et réunit des responsables gouvernementaux, des experts, des chercheurs et des acteurs du secteur privé autour des enjeux de la gestion durable des ressources hydriques.

Dans son discours d’ouverture, Albaraa Al Khani, directeur général des opérations de M42 Integrated Healthcare Solutions, a souligné que les Émirats arabes unis établissent un lien direct entre la santé publique et la gestion de l’eau, considérant les eaux usées comme une source précieuse de données et un système d’alerte précoce.

« Grâce à l’utilisation de laboratoires avancés et de l’intelligence artificielle, il est désormais possible d’identifier les agents pathogènes et les polluants avant leur propagation. Ce système transforme la gestion de l’eau, la faisant passer de la réaction à la prévention », a-t-il déclaré.

Al Khani a insisté sur le rôle central de l’innovation face aux défis mondiaux liés à l’eau, appelant à exploiter l’intelligence artificielle et les analyses prédictives pour anticiper les risques de pollution, surveiller les réseaux en temps réel et utiliser les données issues des eaux usées et de la génomique pour protéger les communautés.

Il a également souligné que les normes et la gouvernance représentent « la colonne vertébrale de tout système efficace et durable ». Le forum, a-t-il ajouté, vise à unifier les efforts des institutions publiques, des organismes de réglementation, des municipalités, du milieu universitaire et du secteur privé pour développer des systèmes d’alerte précoce, bâtir des cadres réglementaires fiables et renforcer les capacités locales afin d’assurer la transmission du savoir et de la résilience entre les générations.

Pour sa part, Son Excellence l’ingénieur Ahmed Mohammed Al Rumaithi, sous-secrétaire du Département de l’énergie d’Abou Dhabi, a affirmé que la stratégie nationale de gestion de l’eau vise à façonner un avenir durable pour les générations futures, en plaçant la protection de l’environnement et la préservation des ressources naturelles au cœur de la démarche nationale de durabilité.

Il a souligné que cette vision se traduit concrètement par l’Initiative Mohammed bin Zayed pour l’eau, qui favorise l’innovation, l’investissement et la coopération internationale afin d’apporter des solutions mondiales novatrices dans le secteur hydrique, tout en sensibilisant gouvernements, institutions scientifiques et consommateurs à l’importance de la sécurité hydrique.

Al Rumaithi a rappelé que le Département de l’énergie œuvre à protéger et garantir la durabilité de la ressource en eau, contribuant ainsi à soutenir la croissance économique et la protection de l’environnement. Il a insisté sur l’interdépendance entre les secteurs de l’eau et de l’énergie, précisant que « tout progrès réalisé dans le domaine de l’eau se reflète dans celui de l’énergie – et inversement ».

Le responsable a indiqué que la centrale de dessalement par osmose inverse d’Abou Dhabi est aujourd’hui la plus grande au monde, avec une capacité de plus de 90 000 mètres cubes d’eau par jour. Entre 2020 et 2023, le taux de conversion des procédés thermiques vers la technologie d’osmose inverse a enregistré une progression de 740 %, a-t-il précisé.

Al Rumaithi a également évoqué la politique de réutilisation des eaux traitées, lancée en 2019, qui a permis d’atteindre un taux de réutilisation de 73 % en 2023. Il a souligné qu’Abou Dhabi dispose désormais de plans d’urgence pour faire face aux crises hydriques, notamment grâce à la mise en place d’un réservoir stratégique d’eau souterraine assurant un approvisionnement fiable en cas d’imprévu.

Enfin, il a rappelé que la stratégie d’efficacité énergétique de l’eau et de l’électricité, mise en œuvre depuis 2019, a déjà permis d’atteindre près d’un tiers des objectifs fixés pour 2030, grâce à la collaboration entre le Département de l’énergie, les opérateurs publics et privés et les entités gouvernementales, permettant d’économiser plus de 306 millions de mètres cubes d’eau sur le réseau.

Cette nouvelle édition du Forum sur la qualité de l’eau confirme la volonté des Émirats arabes unis de jouer un rôle moteur dans la gestion durable de l’eau, en s’appuyant sur l’innovation, la recherche et la coopération internationale pour préserver cette ressource vitale.