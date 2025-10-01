Le PDG de l’EPRI affirme que les Émirats arabes unis disposent des éléments clés pour diriger une nouvelle ère alliant énergie propre et intelligence artificielle

DUBAÏ, le 1er octobre 2025 (WAM) – Arshad Mansoor, président-directeur général de l’Institut de recherche sur l’énergie électrique (Electric Power Research Institute – EPRI), a affirmé que les Émirats arabes unis disposent de tous les éléments clés qui les qualifient pour diriger une nouvelle ère alliant énergie propre et intelligence artificielle.

Il a souligné que la combinaison entre les vastes ressources naturelles du pays, ses projets majeurs dans les domaines des énergies renouvelables et nucléaires, ainsi que ses investissements dans les centres de données et l’intelligence artificielle, fait des Émirats arabes unis un modèle mondial pionnier conciliant prospérité économique et protection de l’environnement.

Dans des déclarations accordées à l’Agence de presse des Émirats (WAM) en marge de la première journée du Sommet mondial de l’économie verte à Dubaï, Mansoor a indiqué que les Émirats arabes unis bénéficient d’un ensemble unique de capacités et de projets, tels que la centrale nucléaire de Barakah et le parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum, en plus d’entreprises de premier plan comme G42 et d’autres acteurs mondiaux majeurs de la technologie et de l’intelligence artificielle.

Ces acteurs, a-t-il ajouté, œuvrent de concert à la création de l’un des plus grands centres de données et de connaissance au monde. Cette intégration entre énergie durable et intelligence artificielle confère aux Émirats arabes unis une position de leader mondial, capables de tracer une nouvelle voie où l’électricité propre génère le savoir, et où le savoir contribue à la préservation de la planète.