Les Douanes d’Abou Dhabi et Altana Technologies explorent des solutions commerciales de nouvelle génération

NEW YORK, le 3 octobre 2025 (WAM) – Les Douanes d’Abou Dhabi ont signé une « lettre d’intention de coopération » avec Altana Technologies, l’un des leaders mondiaux des solutions d’intelligence artificielle appliquées à la visibilité des chaînes d’approvisionnement, afin de renforcer la résilience, la sécurité et la durabilité des opérations commerciales internationales grâce à la puissance de l’intelligence artificielle.

La cérémonie de signature s’est tenue en marge du Forum d’investissement d’Abou Dhabi (ADIF) à New York, en présence d’Ahmed Jasim Al Zaabi, président du Département du développement économique d’Abou Dhabi (ADDED), et d’Amna Binzaal Al Mheiri, consule générale des Émirats arabes unis à New York.

L’accord a été signé par Rashed Lahej Al Mansoori, directeur général des Douanes d’Abou Dhabi, et Evan Smith, directeur général d’Altana Technologies.

Les deux parties ont réaffirmé leur volonté d’explorer des initiatives conjointes destinées à renforcer le rôle d’Abou Dhabi en tant que pôle commercial mondial de premier plan, tout en soutenant la mission d’Altana Technologies visant à bâtir des réseaux commerciaux numériques fiables et inclusifs à l’échelle internationale.

Les solutions développées par Altana Technologies permettent un partage sécurisé des données et exploitent l’analyse avancée pour aider les entreprises et les gouvernements à gérer les risques, renforcer la conformité et accroître la résilience des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Al Mansoori a déclaré : « Cette coopération s’inscrit dans la stratégie d’Abou Dhabi visant à consolider sa position de centre logistique et commercial de référence mondiale. En adoptant l’innovation et la transformation numérique, nous cherchons à accroître la compétitivité, réduire les risques et favoriser des flux commerciaux plus fluides et plus fiables. »

Pour sa part, Smith a souligné : « Nous sommes honorés de nous associer aux Douanes d’Abou Dhabi pour la mise en place de réseaux commerciaux de confiance reposant sur l’intelligence artificielle. Ensemble, nous pouvons bâtir des chaînes d’approvisionnement résilientes, transparentes et durables, au bénéfice des économies et des sociétés du monde entier. »