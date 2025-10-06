Blackstone et Lunate lancent GLIDE pour développer les infrastructures logistiques dans la région du Golfe

NEW YORK, le 6 octobre 2025 (WAM) – Blackstone, le plus grand gestionnaire mondial d’actifs alternatifs, et Lunate, société d’investissement mondiale basée à Abou Dhabi et gérant plus de 110 milliards de dollars d’actifs, ont annoncé aujourd’hui la signature d’un partenariat stratégique visant à investir dans les infrastructures logistiques à travers les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG).

Dans le cadre de cette alliance, Blackstone, propriétaire du plus vaste portefeuille d’actifs logistiques au monde (plus de 1,2 milliard de pieds carrés), et Lunate, dotée d’un solide réseau régional et d’une expertise reconnue en matière d’investissement, créeront la Gulf Logistics Infrastructure Development Enterprise (GLIDE), une plateforme dédiée au développement, à l’acquisition et à la gestion d’actifs logistiques de catégorie A à travers la région du Golfe.

Des partenaires stratégiques supplémentaires du CCG devraient également rejoindre cette initiative, qui disposera d’équipes spécialisées implantées dans plusieurs pays de la région afin de soutenir sa mise en œuvre et son expansion.

La demande croissante en infrastructures logistiques dans le Golfe est portée par plusieurs facteurs, dont la forte croissance économique, l’essor du commerce électronique, le développement du secteur manufacturier et les politiques de diversification mises en place par les gouvernements. Toutefois, un manque important d’entrepôts de catégorie A – répondant aux normes internationales les plus élevées et offrant des performances opérationnelles supérieures – crée aujourd’hui des opportunités d’investissement attractives pour les acteurs du secteur.

Avec un objectif d’investissement de 5 milliards de dollars dans des actifs logistiques haut de gamme, GLIDE entend accélérer le développement des infrastructures logistiques du CCG, en privilégiant principalement les projets de construction (greenfield), tout en menant des acquisitions ciblées de portefeuilles et des opérations de cession-bail avec des entreprises régionales majeures.

« La profonde transformation économique en cours dans les pays du CCG, stimulée par des politiques favorables à la croissance, une dynamique démographique positive et une diversification économique ambitieuse, crée un élan exceptionnel pour des secteurs tels que la logistique. Nous sommes ravis de nous associer à Lunate pour conjuguer notre expertise en investissement et notre solide expérience dans le domaine logistique avec leur présence régionale afin de bâtir GLIDE, une plateforme logistique pana-régionale à grande échelle », a déclaré Jon Gray, président et directeur des opérations de Blackstone.

Pour sa part, Khalifa Al Suwaidi, associé directeur de Lunate, a affirmé : « GLIDE offrira à nos clients et investisseurs l’accès à des opportunités d’investissement attrayantes dans des actifs logistiques de haute qualité, tout en soutenant le développement d’infrastructures essentielles à la croissance de la région. Ce partenariat allie la portée mondiale de Blackstone à l’expertise régionale de Lunate, pour stimuler la transformation du secteur logistique dans le Golfe et favoriser une croissance durable. »