Les Chief AI Officers des Émirats arabes unis concluent leur voyage d’étude auprès des grandes entreprises technologiques américaines

DUBAÏ, le 6 octobre 2025 (WAM) – Les Chief AI Officers des Émirats arabes unis ont conclu le premier programme de connaissance de ce type dans la région, marqué par une série de visites intensives auprès de 13 grandes entreprises technologiques américaines.

Au cours de ce déplacement, la délégation a pris part à plus de 20 expériences interactives, offrant une immersion directe dans les dernières innovations numériques, favorisant des liens avec les leaders mondiaux de l’industrie, et explorant de nouvelles solutions destinées à soutenir les stratégies nationales de transformation digitale et d’intelligence artificielle. Cette initiative renforce la position des Émirats en tant que pôle mondial des technologies de pointe.

La délégation gouvernementale, dirigée par Mohammed bin Taliah, Chef des services gouvernementaux des Émirats, comprenait également Dr. Mohammed Al Kuwaiti, chef de la cybersécurité du gouvernement.

Organisé par le Bureau de l’intelligence artificielle, de l’économie numérique et des applications de travail à distance, en collaboration avec le Dubai Centre for Artificial Intelligence, ce programme a permis des échanges approfondis avec des dirigeants et experts de sociétés technologiques majeures comme Google, Meta, OpenAI, Palantir, NVIDIA, IBM, Amazon, Microsoft, Cohere et le Conseil d’affaires américano-émirati.

L’objectif de ces visites était de permettre aux Chief AI Officers d’acquérir une vision claire des innovations technologiques émergentes, de comprendre les stratégies des grandes entreprises mondiales et d’échanger sur les meilleures pratiques internationales. L’initiative contribue à renforcer la performance gouvernementale et à préparer le pays aux futures transformations.

Omar Sultan Al Olama, ministre d’État chargé de l’Intelligence artificielle, de l’économie numérique et des applications de travail à distance, a affirmé que les Émirats, guidés par leur leadership, demeurent engagés à maintenir leur rôle de pionnier mondial de la scène numérique. Cet engagement se traduit par une volonté d’investir dans des solutions innovantes, de développer des partenariats stratégiques et de soutenir les objectifs nationaux liés à la stratégie émirienne de l’IA et à la Vision Émirats 2031.

De son côté, Mohammed bin Taliah a souligné que ces rencontres ont offert « une opportunité unique de renforcer la coopération avec les géants technologiques mondiaux et d’acquérir une compréhension approfondie des solutions d’avant-garde qui peuvent accroître la compétitivité et consolider la place des Émirats comme acteur global de l’avenir numérique. »

Meta a présenté ses lunettes connectées Orion et les applications de sa plateforme LLaMA.

Google a exposé ses innovations dans les agents intelligents et ses solutions sécurisées via AgentSpace et Gemini, tout en mettant en avant ses initiatives en faveur de la durabilité.

Palantir a partagé sa vision sur les partenariats de données et la valeur des investissements en IA.

OpenAI a offert une démonstration interactive de ChatGPT intégrée à une expérience émirienne.

NVIDIA a dévoilé ses GPU avancés, sa plateforme Omniverse pour les jumeaux numériques, et son architecture Blackwell.

IBM a centré ses discussions sur l’IA responsable et souveraine.

Amazon a montré ses innovations en automatisation et en IA générative, notamment à travers l’expérience Amazon Go.

Microsoft a présenté sa plateforme Azure AI Foundry, ses outils Copilot et Microsoft 365, ainsi que ses solutions en cybersécurité et souveraineté des données.

Les Chief AI Officers, dont la fonction a été créée suite à une décision du Conseil des ministres présidé par Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ont été sélectionnés pour leur expertise technologique et leur capacité à déployer des solutions d’IA au service de l’administration publique. Cette initiative contribue directement aux ambitions de la Stratégie nationale pour l’intelligence artificielle 2031 et à la volonté des Émirats de bâtir une économie numérique mondiale de référence.