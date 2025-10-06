Khaled bin Mohamed bin Zayed examine l’avancement du Musée national Zayed dans le district culturel de Saadiyat

ABOU DHABI, le 6 octobre 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d’Abou Dhabi et président du Conseil exécutif de l’émirat, a suivi l’avancement des travaux du Musée national Zayed, en préparation de son ouverture officielle prévue pour le mois de décembre prochain dans le district culturel de Saadiyat, à Abou Dhabi.

Au cours de la visite, Son Altesse a été informé sur les galeries permanentes du musée, retraçant les étapes majeures du parcours national des Émirats arabes unis et mettant en lumière la vision du défunt Père fondateur, Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Ces galeries mettent en valeur ses principes durables en matière de préservation de l’environnement, d’autonomisation humaine, de tolérance culturelle, de dialogue interculturel ainsi que son soutien constant aux initiatives humanitaires et caritatives dans la région et à travers le monde.

Son Altesse a souligné que le Musée national Zayed constitue un hommage vivant à l’héritage du Père fondateur, transmettant la sagesse du passé pour inspirer les générations futures. Il a mis en avant que ce monument culturel incarne l’engagement de la direction du pays à considérer la culture comme un pilier essentiel du développement durable des Émirats.

Cheikh Khaled a également rencontré des talents émiratis et des responsables du projet supervisant la finalisation du musée. Il a salué leur engagement à livrer une destination culturelle de rang mondial, qui enrichit le paysage culturel d’Abou Dhabi et renforce sa position en tant que pôle international de dialogue, de créativité et d’échanges culturels.

Le musée offrira aux visiteurs la découverte de six galeries permanentes réparties sur deux étages et couvrant 300 000 ans d’histoire humaine, en plus d’une galerie pour expositions temporaires et d’Al Masar Garden, une galerie extérieure longue de 600 mètres.

La collection présentée comprend des artefacts archéologiques et des objets historiques retraçant les premières traces de l’habitat humain sur le territoire des Émirats. Elle met en valeur les civilisations successives, illustre les connexions à travers les routes commerciales et célèbre les éléments distinctifs de la culture et du patrimoine émiratis.

Mohamed Khalifa Al Mubarak, président du Département de la culture et du tourisme – Abou Dhabi, a déclaré : « Le Musée national Zayed incarne la vision des Émirats arabes unis qui placent la culture au cœur du développement sociétal et intellectuel. Ancré dans une terre ancienne au riche passé millénaire, il offre une expérience exceptionnelle qui retrace le parcours de notre nation et reflète les valeurs instaurées par le défunt Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan.

Le Musée national Zayed est un phare culturel qui incarne l’esprit intemporel du peuple émirati, raconte l’histoire de notre patrimoine et transmet le message des Émirats au monde dans le langage universel de la civilisation. Une fois ouvert, il servira de pont pour le dialogue entre les Émirats arabes unis et le reste du monde, consolidant davantage le statut d’Abou Dhabi en tant que capitale mondiale des arts, de la culture et de la créativité. »

Son Altesse Cheikh Khaled était accompagné de Cheikh Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan, président de la Cour princière d’Abou Dhabi ; de Cheikh Zayed bin Hamad bin Hamdan Al Nahyan, président de l’Autorité nationale de lutte contre les stupéfiants et superviseur général du patrimoine de la police d’Abou Dhabi ; de Mohamed Khalifa Al Mubarak, président du Département de la culture et du tourisme – Abou Dhabi ; de Saif Saeed Ghobash, secrétaire général du Conseil exécutif d’Abou Dhabi et président du Bureau du prince héritier, ainsi que de Saood Abdulaziz Al Hosani, sous-secrétaire au Département de la culture et du tourisme – Abou Dhabi.