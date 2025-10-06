Le ministre de l’Économie discute du renforcement de la coopération bilatérale dans l’aviation civile avec la France

PARIS, le 6 octobre 2025 (WAM) – Abdulla bin Touq Al Marri, ministre de l’Économie et du Tourisme et président de l’Autorité générale de l’aviation civile (GCAA), a rencontré Marc Borel, directeur général par intérim de la Direction générale de l’aviation civile française (DGAC), dans le cadre d’une visite officielle à Paris.

La réunion, à laquelle a assisté Fahad Saeed Mohammed Abdulla Al Raqbani, ambassadeur des Émirats arabes unis en France, a porté sur les moyens de renforcer la coopération et de développer des partenariats stratégiques entre les deux pays dans le domaine de l’aviation civile et des industries connexes.

Au cours de la rencontre, Al Marri a souligné la solidité des relations bilatérales entre les Émirats arabes unis et la France, notant que la coopération dans le secteur de l’aviation civile couvre un large éventail de domaines, notamment les services de transport aérien, la fabrication d’aéronefs et diverses industries de soutien.

Les deux parties ont convenu de l’importance de poursuivre leurs efforts conjoints et d’explorer de nouvelles opportunités de collaboration. Les discussions ont également mis en lumière la nécessité de renforcer les liaisons aériennes entre les deux pays, moteur essentiel de la croissance des relations économiques et d’investissement, tout en soutenant les secteurs bénéficiaires de l’aviation, en particulier le tourisme.

Les relations aériennes entre les Émirats arabes unis et la France continuent d’afficher une croissance soutenue, avec 58 vols directs hebdomadaires actuellement opérés entre leurs principales villes, témoignant de la solidité de leur partenariat stratégique et de leur volonté commune d’élargir la coopération dans le domaine de l’aviation civile et de ses services.