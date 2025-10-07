Mubadala Energy enregistre des avancées majeures dans les principaux indicateurs ESG selon son rapport de durabilité 2024

ABOU DHABI, le 7 octobre 2025 (WAM) – Mubadala Energy, société internationale d’énergie dont le siège est à Abou Dhabi, a annoncé des avancées concrètes dans plusieurs domaines clés liés à l’environnement, au social et à la gouvernance (ESG), notamment une réduction de 36,5 % de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de portée 1 et 2.

Dans son rapport de durabilité 2024, l’entreprise met également en avant des progrès significatifs dans les domaines de la santé et de la sécurité, de l’investissement communautaire et du renforcement de la gouvernance, confirmant ainsi son engagement envers les normes internationales les plus élevées.

En plus de la réduction globale des émissions de GES, Mubadala Energy a enregistré une baisse notable de l’intensité carbone, passant de 15,57 à 6,95 tonnes de CO₂e par kboe, soit une diminution de 55 % sur un an, grâce à ses initiatives de décarbonation et à l’amélioration de l’efficacité de sa production. L’entreprise a également réduit de 12,8 % le volume de gaz torché sur l’ensemble de son portefeuille.

Mansoor Mohamed Al Hamed, directeur général et PDG de Mubadala Energy, a déclaré : « Dans un contexte énergétique mondial en pleine mutation, le rôle de partenaires fiables et responsables n’a jamais été aussi essentiel. Nous avons placé la durabilité et les principes ESG au cœur de notre modèle opérationnel, et je suis fier de la confiance et de la collaboration dont nous bénéficions auprès de nos partenaires. »

Il a ajouté : « Le thème de cette année, “People, Energy, Impact”, illustre notre engagement à produire une énergie fiable et à faibles émissions de carbone, afin de soutenir la sécurité énergétique mondiale et la transition vers une économie durable. Nous continuons à placer les individus et l’impact social au centre de notre action, en maintenant un bilan HSSE exemplaire et en investissant dans le bien-être et la formation de nos employés. Avec plus d’un million de bénéficiaires de nos projets communautaires à ce jour, notre engagement s’étend bien au-delà de nos activités opérationnelles. »

Sur le plan environnemental, 56 % des déchets produits par l’entreprise ont été recyclés, grâce à une gestion plus efficace et à l’adoption de pratiques responsables. Mubadala Energy a également lancé sa première politique de tarification du carbone, soutenant ainsi sa stratégie de décarbonation et ses décisions d’investissement.

Dans le domaine social, le rapport souligne zéro accident mortel depuis la création de l’entreprise, confirmant une culture proactive de santé et sécurité. L’entreprise a également consacré une moyenne de 64 heures de formation par employé, tout en favorisant la diversité, avec 32 nationalités représentées et une proportion de femmes supérieure à la moyenne du secteur.

En matière de gouvernance, Mubadala Energy a maintenu six années consécutives sans violation de données et a mis en place un Comité ESG dédié, chargé d’établir des indicateurs clés de performance en matière de décarbonation et d’émissions. Ce comité renforce la cohérence entre les différents volets de la durabilité et leur suivi par la direction.

Préparé conformément aux normes du Global Reporting Initiative (GRI) et partiellement aligné sur la norme IFRS S2 relative aux informations climatiques, le rapport 2024 démontre la volonté de Mubadala Energy de renforcer la transparence de son reporting en conformité avec les standards mondiaux émergents.

Il dresse un bilan détaillé de la performance de l’entreprise dans les domaines opérationnels, environnementaux, sociaux et de gouvernance, tout en mettant en lumière sa contribution aux Objectifs de développement durable des Nations Unies.