« Aéroports de Dubaï » : Le Salon aéronautique de Dubaï 2025 dépassera toutes les attentes

DUBAÏ, le 7 octobre 2025 (WAM) – Paul Griffiths, directeur général des Aéroports de Dubaï, a affirmé que le Salon aéronautique de Dubaï 2025 sera le plus grand et le plus abouti depuis sa création, le qualifiant d’événement mondial de référence dans le domaine de l’aviation.

Dans une déclaration à l’Agence de presse des Émirats (WAM), en marge de la conférence de presse consacrée à l’édition 2025 du salon, Griffiths a souligné que l’événement constituera une plateforme exceptionnelle pour présenter les toutes dernières technologies de l’aviation et de l’espace lors de sa tenue en novembre prochain.

Il a précisé que cette édition figurera parmi les rendez-vous internationaux les plus importants de l’année, où seront dévoilées de nombreuses innovations, notamment les aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOLs), les technologies spatiales de nouvelle génération ainsi que les solutions de défense les plus récentes dans les différents pavillons du salon.

Griffiths a indiqué que l’aéroport international de Dubaï (DXB) devrait accueillir 95,3 millions de passagers en 2025, un nouveau record historique pour la plateforme, qui conserve son rang de premier aéroport international au monde pour la 11ᵉ année consécutive.

Il a ajouté : « Nous pensons dépasser le cap des 100 millions de passagers au cours des deux prochaines années. D’ici 2027, ce chiffre devrait être atteint, et d’ici 2031, nous anticipons environ 115 millions de passagers. En 2032, le transfert des opérations vers l’aéroport international Al Maktoum (DWC) permettra d’accueillir près de 124 millions de voyageurs. »

Concernant les projets de construction en cours à l’aéroport international Al Maktoum, Griffiths a confirmé que les travaux de développement avancent selon le calendrier prévu, précisant que les conceptions finales sont actuellement en phase de préparation.

Il a insisté sur la coopération étroite entre Aéroports de Dubaï et ses partenaires dans le domaine de l’ingénierie aéronautique afin de garantir la création de l’un des aéroports les plus performants et les plus modernes au monde.

Enfin, il a rappelé que l’aéroport Al Maktoum, opérationnel depuis 2010, assure principalement les vols de fret et d’affaires, en plus d’un grand nombre de vols affrétés et de certaines liaisons régulières, contribuant ainsi à la consolidation du rôle de Dubaï comme carrefour mondial du transport aérien.