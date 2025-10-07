L’Université Zayed nomme un nouveau président-directeur général et une directrice de la stratégie

ABOU DHABI, le 7 octobre 2025 (WAM) – L’Université Zayed a annoncé deux nominations stratégiques à la tête de son administration, marquant une nouvelle étape dans le renforcement de son excellence académique, de son impact en matière de recherche et de sa performance institutionnelle.

Le Dr Kevin Richard Hall a été nommé président-directeur général à compter du 1er novembre 2025, tandis que la Dr Muna Abdelhakim Al Seeni a été désignée directrice de la stratégie. Ensemble, ils conduiront l’université dans sa prochaine phase de développement, en consolidant sa mission et en approfondissant sa contribution aux priorités nationales des Émirats arabes unis.

Le Dr Hall est un dirigeant universitaire reconnu, fort d’une vaste expérience internationale dans les universités axées sur la recherche. Il a précédemment occupé le poste de président et vice-chancelier de l’Université de Victoria, l’une des principales institutions publiques de recherche au Canada, ainsi que celui de vice-président et vice-chancelier principal de l’Université de Newcastle en Australie.

Shamma bint Sohail Al Mazrui, présidente du conseil d’administration de l’Université Zayed, a déclaré : « Ces nominations marquent un moment clé pour l’Université Zayed. Le Dr Hall apporte une solide expérience en matière de direction académique et d’excellence en recherche, tandis que la Dr Al Seeni incarne la nouvelle génération de dirigeants nationaux, porteurs d’une vision stratégique et innovante pour l’enseignement supérieur. Ensemble, leur leadership consolidera la position de l’Université Zayed comme institution d’excellence aux Émirats arabes unis et dans la région. »

Pour sa part, le Dr Hall a exprimé son honneur de rejoindre l’institution : « C’est un immense privilège de servir en tant que président-directeur général de l’Université Zayed, une institution dotée d’un riche héritage et d’une vision audacieuse pour l’avenir. Je me réjouis de collaborer étroitement avec le conseil, la direction, le corps professoral, les étudiants et l’ensemble de la communauté universitaire afin de renforcer encore nos capacités académiques et de recherche, tout en soutenant la réussite et les ambitions de nos étudiants. »

Depuis son arrivée à l’Université Zayed en 2021 en tant que directrice de la stratégie et de l’innovation, la Dr Muna Abdelhakim Al Seeni a dirigé plusieurs initiatives majeures pour renforcer la planification institutionnelle, l’innovation et la performance globale. En qualité de directrice de la stratégie, elle supervisera la mise en œuvre de la vision stratégique de l’université, en coordination étroite avec le conseil d’administration et l’équipe dirigeante, afin de garantir l’excellence continue de l’enseignement, de la recherche et de l’engagement communautaire.

Institution académique de premier plan au Moyen-Orient, l’Université Zayed a récemment accueilli la plus importante promotion de son histoire, avec 2 949 étudiants inscrits pour l’année universitaire 2025-2026.

L’expansion de ses programmes et de son profil de recherche reflète le rôle croissant de l’université dans la formation des talents émiratis et sa contribution active à l’avenir de l’enseignement supérieur aux Émirats arabes unis.