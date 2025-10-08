Le président des Émirats arabes unis et l’émir du Koweït évoquent les relations fraternelles et les développements régionaux

KOWEÏT, 8 octobre 2025 (WAM) – Le président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan a rencontré aujourd’hui Son Altesse Cheikh Mechaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, émir de l’État du Koweït, afin d’examiner les relations fraternelles solides unissant les deux pays et d’explorer les moyens de renforcer leur coopération, notamment dans les domaines du développement et de l’économie, au service des intérêts communs et de la prospérité des deux peuples.

Les entretiens se sont déroulés au palais Bayan, dans le cadre de la visite fraternelle effectuée par le président des Émirats arabes unis au Koweït.

L’émir du Koweït a souhaité la bienvenue à Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed, les deux dirigeants échangeant des salutations chaleureuses reflétant la profondeur des liens historiques et fraternels entre leurs pays.

Les discussions ont également porté sur plusieurs questions régionales et internationales, avec un accent particulier sur les derniers développements au Moyen-Orient. Les deux dirigeants ont affirmé le soutien de leurs pays à toutes les initiatives visant à instaurer un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, soulignant qu’une paix juste et globale fondée sur la solution à deux États demeure la seule voie pour assurer une stabilité durable et répondre aux aspirations légitimes du peuple palestinien.

Ils ont également mis en avant l’importance de s’appuyer sur la reconnaissance internationale croissante de l’État de Palestine pour renforcer les efforts en faveur de la paix et de la stabilité dans la région.

Les deux parties ont par ailleurs abordé les progrès de la coopération au sein du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et réaffirmé leur attachement à soutenir les initiatives visant à renforcer l’unité du Golfe et à répondre aux aspirations de développement et de prospérité des peuples de la région.

À l’issue de la rencontre, Son Altesse Cheikh Mechaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah a offert un déjeuner officiel en l’honneur du président des Émirats arabes unis et de la délégation qui l’accompagnait.

À la fin de sa visite fraternelle, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan a quitté le Koweït, où il a été salué à son départ par Son Altesse le prince héritier du Koweït, accompagné de hauts responsables.