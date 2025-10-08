Les Émirats arabes unis fournissent 1 000 paniers alimentaires aux orphelins et aux familles déplacées sur la côte ouest du Yémen

ABOU DHABI, 8 octobre 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis ont distribué des paniers alimentaires à 1 000 familles d’orphelins et de personnes déplacées dans plusieurs districts de la côte ouest du Yémen.

Cette initiative humanitaire a été supervisée par le Croissant-Rouge des Émirats (ERC), qui a assuré la coordination logistique et la distribution des aides aux familles ciblées, afin de les aider à faire face à des conditions de vie difficiles et à atténuer leurs souffrances.

À travers ces actions humanitaires continues, les Émirats arabes unis réaffirment leur engagement à améliorer les conditions de vie des communautés vulnérables et déplacées au Yémen, en soutenant les efforts visant à soulager la détresse humaine dans un contexte marqué par des circonstances humanitaires complexes.