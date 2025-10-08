NCM : Des pluies attendues vendredi accompagnées d’une baisse des températures

ABOU DHABI, 8 octobre 2025 (WAM) – Le Centre national de météorologie (NCM) a annoncé que le pays sera affecté, à partir du vendredi 10 octobre jusqu’au mardi 14 octobre, par l’influence d’un système dépressionnaire de surface s’étendant depuis le sud, coïncidant avec un système dépressionnaire en altitude accompagné d’une masse d’air relativement froide et humide.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, le Centre a indiqué que cette situation entraînera des pluies de faibles à modérées, parfois fortes par endroits, principalement sur les régions nord et est, avec des extensions possibles vers certaines zones intérieures et occidentales. De petites chutes de grêle pourraient également se produire localement.

Les températures devraient baisser, tandis que les vents, d’abord de secteur sud-est à nord-est, deviendront nord-ouest, légers à modérés, pouvant se renforcer par moments et soulever de la poussière et du sable.

La mer sera légèrement à modérément agitée, devenant forte par moments sous la couverture nuageuse, aussi bien dans le golfe Arabique que dans la mer d’Oman.