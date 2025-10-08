La Corporation des ports, des douanes et des zones franches participe au salon GITEX Global 2025

DUBAÏ, 8 octobre 2025 (WAM) – La Ports, Customs and Free Zone Corporation (PCFC) a annoncé sa participation au salon GITEX Global 2025, qui se tiendra du 13 au 17 octobre au Dubai World Trade Centre.

Cette participation s’inscrit dans le cadre de l’engagement de la Corporation à renforcer l’écosystème numérique du gouvernement de Dubaï et à promouvoir la transformation intelligente, les services intégrés et l’utilisation de l’intelligence artificielle dans ses opérations.

À travers son pavillon interactif, la PCFC mettra en avant une série de projets numériques innovants soutenant la stratégie de transformation digitale de Dubaï et les objectifs de l’Agenda économique D33. La Corporation joue un rôle clé dans la construction d’un écosystème douanier et logistique intelligent, favorisant la pérennité des entreprises et la diversification économique de l’émirat.

Dr Mohammed Jumaa Rahma, directeur exécutif de la technologie et de la transformation numérique à la PCFC, a souligné que la présence de la Corporation à cet événement reflète son engagement envers l’innovation et la coopération internationale. Il a rappelé que le GITEX Global, qui réunit plus de 200 000 participants et 6 500 entreprises représentant près de 180 pays, constitue une plateforme essentielle pour présenter les réalisations numériques de Dubaï et conclure des partenariats stratégiques dans les domaines des villes intelligentes, de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité.

Parmi les projets phares présentés figure Marsa, une plateforme numérique unifiée pour la gestion des postes d’amarrage maritimes à Dubaï, ainsi qu’une initiative avancée de drones soutenant les opérations de l’Autorité portuaire de Dubaï. La PCFC présentera également Digital Zero Four, la première entreprise nationale spécialisée dans la transformation numérique intelligente et les solutions basées sur l’IA, qui proposera de nouveaux outils de visualisation, de surveillance et de contrôle au sein d’une infrastructure numérique interconnectée.

Rashid Al Sharid, directeur exécutif de la division administration et finances de Dubai Customs, a indiqué que la participation de cette année mettra en avant la transformation numérique des services et procédures douanières, démontrant comment les technologies intelligentes améliorent à la fois l’efficacité opérationnelle et l’expérience client.

Il a ajouté que Dubai Customs dévoilera plusieurs nouvelles initiatives lors du salon, notamment le Système de prévention et de surveillance radiologique, l’application Sawem – une plateforme d’enchères numériques de nouvelle génération – ainsi que Al Munasiq, un système de classification des cargaisons basé sur l’intelligence artificielle. Ces innovations seront présentées sous l’égide de Digital Dubai, au sein du Pavillon du gouvernement de Dubaï.

La participation de la PCFC à GITEX Global 2025 réaffirme le leadership de Dubaï dans le domaine de la gouvernance numérique et de l’innovation technologique. En intégrant l’IA, l’automatisation et des infrastructures digitales avancées, la Corporation continue d’établir de nouvelles références en matière d’efficacité, de durabilité et de connectivité dans les secteurs du commerce, de la logistique et des douanes, consolidant ainsi la position de Dubaï comme pôle mondial tourné vers l’avenir.