Les réserves d’or de la Banque centrale des Émirats arabes unis dépassent pour la première fois les 30 milliards d’AED

ABOU DHABI, 8 octobre 2025 (WAM) – Les réserves d’or de la Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE) ont enregistré une hausse de près de 32 % au cours des huit premiers mois de 2025, franchissant pour la première fois le seuil des 30 milliards d’AED.

Selon le bulletin statistique publié aujourd’hui par la CBUAE, la valeur des réserves d’or a atteint 30,329 milliards d’AED à la fin du mois d’août, contre 22,981 milliards d’AED à la fin de décembre 2024.

Sur une base mensuelle, les avoirs en or de la Banque centrale ont progressé de 4,5 % en août, passant de 28,997 milliards d’AED fin juillet à plus de 30 milliards d’AED un mois plus tard.

La CBUAE a également indiqué que la valeur des dépôts à vue avait dépassé 1,188 billion d’AED à la fin d’août, contre 1,109 billion d’AED à la fin de décembre 2024. Ces dépôts comprenaient 892,273 milliards d’AED en monnaie locale et 296,137 milliards d’AED en devises étrangères.

Les dépôts d’épargne ont atteint 376,479 milliards d’AED, en hausse par rapport à 317,48 milliards d’AED à la fin de 2024, dont 321,761 milliards d’AED en monnaie locale et 54,718 milliards d’AED en devises étrangères.

Quant aux dépôts à terme, ils ont dépassé 1,05 billion d’AED à la fin d’août, comprenant 664,669 milliards d’AED en monnaie locale et 386,19 milliards d’AED en devises étrangères.

Cette évolution reflète la solidité du secteur bancaire émirien et la confiance continue dans la politique monétaire de la Banque centrale, qui demeure un pilier essentiel de la stabilité économique et financière des Émirats arabes unis.