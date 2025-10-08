AD Ports Group et le PNUD signent un accord de collaboration stratégique

ABOU DHABI, 8 octobre 2025 (WAM) – Le groupe AD Ports a signé un accord de collaboration stratégique avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), visant à accélérer l’innovation dans le commerce numérique, la logistique intelligente et l’automatisation responsable des opérations portuaires au sein de la région MENA et sur les marchés mondiaux.

Ce partenariat associe l’expertise d’AD Ports Group en matière de numérisation, d’infrastructures portuaires intelligentes et de logistique basée sur l’intelligence artificielle, à l’expérience mondiale du PNUD dans les domaines de la gouvernance, des politiques publiques et du développement inclusif.

L’accord vise à promouvoir des écosystèmes commerciaux résilients et à soutenir la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.

Dans le cadre de cette collaboration, les deux parties s’engagent à coopérer dans plusieurs domaines complémentaires, notamment :

le développement de plateformes numériques évolutives favorisant la transparence, l’efficacité et l’interopérabilité des systèmes commerciaux et logistiques ; l’utilisation des technologies d’intelligence artificielle pour transformer la gestion des chaînes d’approvisionnement, le financement du commerce et les procédures douanières ; ainsi que l’adoption de solutions d’automatisation et de l’Internet des objets (IoT) pour améliorer la résilience, la sécurité et la durabilité des opérations portuaires.

Le partenariat prévoit également la réalisation conjointe d’études et de recherches, la publication d’analyses stratégiques, ainsi que l’organisation de conférences et de forums internationaux destinés à promouvoir le rôle de la numérisation et de l’intelligence artificielle dans le commerce mondial.

Le capitaine Mohamed Juma Al Shamisi, directeur général du groupe AD Ports, a déclaré : « Notre collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement témoigne de notre engagement à promouvoir une innovation durable dans le commerce et la logistique. En combinant notre expertise en matière de ports intelligents avec le mandat global du PNUD, nous cherchons à bâtir des écosystèmes commerciaux inclusifs et résilients, contribuant à la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations unies. Ensemble, nous posons les bases d’un avenir plus intelligent et plus durable pour le commerce mondial. »

De son côté, Abdallah Al Dardari, secrétaire général adjoint des Nations unies et directeur du Bureau régional pour les États arabes du PNUD, a affirmé : « La transformation numérique est essentielle pour construire des systèmes commerciaux intelligents, inclusifs et sûrs, capables d’autonomiser les communautés, de renforcer la résilience, de réduire les inégalités et d’accélérer les progrès vers les Objectifs de développement durable. Ce partenariat avec AD Ports Group mobilise l’intelligence artificielle et l’innovation numérique pour transformer le commerce mondial, en mettant l’accent sur la durabilité, l’inclusivité et l’efficacité. »

Présent dans près de 170 pays, le PNUD collabore avec les gouvernements et institutions du monde entier pour promouvoir le développement durable, éradiquer la pauvreté et renforcer la gouvernance et l’état de droit.

À travers cet accord, AD Ports Group et le PNUD réaffirment leur engagement commun en faveur de la numérisation et de la durabilité dans les secteurs maritime et logistique, tout en consolidant la position d’Abou Dhabi comme pôle mondial du commerce, de la logistique et des infrastructures portuaires intelligentes.