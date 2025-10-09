Le souverain de Ras Al-Khaïmah félicite le président égyptien pour l’élection de Khaled El-Anany au poste de directeur général de l’UNESCO

RAS AL-KHAÏMAH, 9 octobre 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikh Saoud bin Saqr Al Qasimi, membre du Conseil suprême et souverain de Ras Al-Khaïmah, a adressé un message de félicitations au président Abdel Fattah Al-Sissi, président de la République arabe d’Égypte, à l’occasion de l’élection du Dr Khaled El-Anany au poste de directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

Ce message témoigne des relations fraternelles étroites unissant les Émirats arabes unis et la République arabe d’Égypte, ainsi que du soutien des Émirats aux efforts visant à promouvoir la coopération internationale dans les domaines de l’éducation, de la science et de la culture.