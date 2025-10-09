Empower approuve la distribution d’un dividende en numéraire de 437,5 millions d’AED pour le premier semestre 2025

DUBAÏ, 9 octobre 2025 (WAM) – L’Assemblée générale de la société Emirates Central Cooling Systems Corporation (Empower) a approuvé, lors de sa réunion, la proposition du Conseil d’administration de distribuer des dividendes en numéraire d’un montant total de 437,5 millions d’AED (soit 4,375 fils par action, correspondant à 43,75 % du capital libéré de la société) aux actionnaires au titre du premier semestre 2025.

La réunion, tenue jeudi, a été présidée par Saeed Mohammed Al Tayer, président du Conseil d’administration, en présence d’Ahmad bin Shafar, directeur général, ainsi que des membres du conseil.

Au cours de la séance, les actionnaires ont approuvé plusieurs points inscrits à l’ordre du jour et ont élu un nouveau Conseil d’administration pour la période 2025–2028, composé de : Saeed Mohammed Al Tayer, Amit Kaushal, Issam Kazim, Fatma Belrehif, Hussain Lootah, Majed Al Joker et Nasser Lootah.

En août dernier, Empower avait annoncé des résultats semestriels exceptionnels, enregistrant un chiffre d’affaires de 1,453 milliard d’AED et un bénéfice net de 403 millions d’AED au premier semestre 2025. La distribution des dividendes s’inscrit dans le cadre de la politique de rémunération régulière des actionnaires adoptée par la société.

Saeed Mohammed Al Tayer a déclaré : « L’approbation par l’Assemblée générale d’un dividende en numéraire de 437,5 millions d’AED, représentant 43,75 % du capital libéré, illustre le succès continu d’Empower à générer une croissance durable. Cette performance repose sur un modèle économique novateur qui renforce la position de Dubaï en tant que centre mondial du refroidissement urbain. »

Cette décision confirme la solidité financière d’Empower et son engagement à offrir une valeur durable à ses actionnaires, tout en contribuant activement aux objectifs de durabilité et d’efficacité énergétique de Dubaï.