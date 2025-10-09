Khaled bin Mohamed bin Zayed assiste à l’ouverture du Congrès mondial pour la conservation de la nature 2025 à Abou Dhabi

ABOU DHABI, 9 octobre 2025 (WAM) – Sous le haut patronage de Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, président de l’État, Son Altesse Cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d’Abou Dhabi et président du Conseil exécutif de l’Émirat, a inauguré aujourd’hui les travaux du Congrès mondial pour la conservation de la nature 2025, organisé par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) à Abou Dhabi pour la première fois dans la région du Golfe arabique, sous le thème « Renforcer les efforts qualitatifs pour la préservation de la nature ».

À cette occasion, Son Altesse Cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan a souligné que la protection de l’environnement constitue un pilier essentiel du modèle de développement durable des Émirats arabes unis, qui ont su bâtir une expérience pionnière en matière de préservation de la nature et de durabilité des ressources naturelles.

Son Altesse a rappelé que les Émirats disposent d’un riche bilan environnemental, illustré par des initiatives de réhabilitation des écosystèmes, la protection des espèces menacées d’extinction, et l’extension du réseau de réserves naturelles, couvrant désormais plus de 15 % du territoire national. Il a ajouté que la vision clairvoyante de la direction place la durabilité au cœur de la planification future, reconnaissant que l’équilibre écologique et la gestion responsable des ressources naturelles sont les bases d’un développement harmonieux garantissant le bien-être des générations à venir.

L’ouverture du congrès s’est déroulée en présence de cheikhs, ministres et hauts responsables, dont : Son Excellence Cheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la Tolérance et de la Coexistence ; Son Excellence la Dre Amina bint Abdullah Al Dahak, ministre du Changement climatique et de l’Environnement ; Son Excellence Cheikh Shakhbout bin Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministre d’État ;

Son Excellence le Dr Mugheer Khamis Al Khaili, président du Département du développement communautaire d’Abou Dhabi ; Son Excellence Sara Awad Musallam, présidente du Département de l’éducation et des connaissances d’Abou Dhabi ; Son Excellence Razan Khalifa Al Mubarak, présidente de l’UICN, directrice générale du Fonds Mohamed bin Zayed pour la conservation de la nature – Cour présidentielle ; Et la Dre Sheikha Salem Al Dhaheri, secrétaire générale de l’Autorité de l’environnement d’Abou Dhabi.

Le congrès a également réuni plusieurs personnalités mondiales du domaine environnemental, parmi lesquelles : le président de la République de Palaos, Surangel Whipps Jr ; Son Altesse Royale la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement ; Son Altesse le prince Hassanal Ibrahim Alam Shah, régent de l’État de Pahang (Malaisie) ;

Dr Sylvia Earle, ambassadrice de la nature auprès de l’UICN et fondatrice de l’initiative Mission Blue ; ainsi que Juan Carlos Navarro, ministre de l’Environnement du Panama, et Elizabeth Maruma Mrema, secrétaire générale adjointe des Nations unies et directrice exécutive adjointe du Programme des Nations unies pour l’environnement.

La tenue de cet événement mondial à Abou Dhabi illustre le rôle de premier plan des Émirats arabes unis dans la promotion de la coopération internationale, de l’innovation et de l’équilibre environnemental. Elle s’inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale pour la biodiversité 2031, qui vise à renforcer les solutions fondées sur la nature, à restaurer les écosystèmes et à protéger les espèces menacées, telles que l’oryx arabe et l’oryx algazelle (Addax).

Sur le plan international, les Émirats continuent de soutenir les initiatives mondiales visant à protéger la biodiversité, les rivières et les océans, à lutter contre la pollution, et à accroître les capacités en énergies renouvelables, tout en renforçant la sécurité alimentaire et hydrique et en favorisant les innovations environnementales durables.

Par la tenue de grands événements environnementaux et la conclusion de partenariats internationaux, les Émirats réaffirment leur engagement à mettre en œuvre les objectifs du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming–Montréal, et à atteindre les engagements climatiques et environnementaux fixés pour 2030, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), plus vaste réseau environnemental au monde, regroupe gouvernements, organisations de la société civile et experts pour élaborer des solutions efficaces à la protection de la nature.

La tenue du congrès à Abou Dhabi représente une étape majeure pour la gouvernance environnementale mondiale, offrant une plateforme de dialogue, d’échange et d’action pour construire un avenir plus durable et consolider le leadership des Émirats arabes unis dans la préservation de l’environnement.