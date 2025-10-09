L’Université des Émirats arabes unis (UAEU) se classe première au niveau national et entre les rangs 201–250 au niveau mondial dans le classement Times Higher Education des universités mondiales

AL AÏN, 9 octobre 2025 (WAM) – L’Université des Émirats arabes unis (UAEU) a réalisé une avancée académique majeure, se classant première au niveau national et dans la catégorie mondiale 201–250 du classement Times Higher Education World University Rankings 2026. Elle partage la première place aux Émirats avec l’Université Khalifa et l’Université d’Abou Dhabi, confirmant son statut d’institution académique et de recherche de rang mondial.

Zaki Anwar Nusseibeh, conseiller culturel du président des Émirats arabes unis et chancelier de l’UAEU, a affirmé que cette distinction reflète l’approche durable de l’université visant à renforcer son environnement académique et scientifique. Elle incarne également la vision de l’UAEU, qui aspire à devenir un pôle intellectuel et scientifique mondial contribuant à la construction d’une économie fondée sur le savoir et à la préparation de l’avenir du pays.

Il a déclaré : « Le positionnement de l’UAEU dans les classements mondiaux est le fruit d’un engagement constant envers la vision de notre direction éclairée, qui a fait de l’éducation et de la recherche scientifique les piliers du progrès et de la prospérité nationale. Au fil des années, l’université a construit un système académique intégré favorisant l’innovation, formant des talents nationaux hautement qualifiés capables de porter le développement global, et produisant des recherches d’impact international apportant des solutions durables aux défis de demain. »

Le chancelier a ajouté que cette progression dans le classement Times Higher Education 2026 confirme le rôle central de l’UAEU dans le renforcement de la position des Émirats arabes unis sur la scène universitaire mondiale. Ce succès résulte de la collaboration entre les enseignants, les chercheurs, les étudiants et les partenaires nationaux et internationaux de l’université.

Le classement Times Higher Education est considéré comme l’un des systèmes d’évaluation universitaire les plus prestigieux au monde. Il repose sur un ensemble de critères exigeants, incluant la qualité de l’enseignement (environnement d’apprentissage et qualifications du corps professoral), l’excellence de la recherche (volume de publications, citations et impact), l’innovation et le transfert de connaissances à travers la collaboration avec l’industrie, ainsi que la réputation internationale (diversité des étudiants, des enseignants et des partenariats scientifiques).

L’évaluation tient également compte de l’environnement de recherche et du financement, indicateurs essentiels du soutien offert aux chercheurs et de la solidité des infrastructures scientifiques.

Grâce à cette distinction, l’UAEU consolide sa place de leader académique dans le monde arabe et réaffirme son rôle stratégique dans la construction d’un avenir fondé sur le savoir et l’excellence scientifique.