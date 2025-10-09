L’engagement des Émirats arabes unis en faveur du développement durable est profondément enraciné dans leur identité nationale et leur vision, selon la GCAA

ABOU DHABI, 9 octobre 2025 (WAM) – L’engagement des Émirats arabes unis en faveur du développement durable est profondément enraciné dans leur identité nationale et leur vision de l’avenir. Depuis leur fondation, les Émirats ont fait de la responsabilité environnementale une valeur fondamentale, inspirée par l’héritage du feu Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, père fondateur de la Nation, qui considérait la préservation de l’environnement comme un pilier essentiel du patrimoine et du développement du pays, selon un rapport publié par l’Autorité générale de l’aviation civile (GCAA) intitulé « Un aperçu de l’aviation civile aux Émirats arabes unis ».

Fort de cette vision, le pays s’est imposé comme un leader mondial du développement durable, notamment dans le secteur de l’aviation civile. Il y a plus de quinze ans, les Émirats arabes unis ont défini une stratégie claire visant à réduire l’empreinte environnementale du transport aérien.

Une étape clé a été franchie en 2012, lorsque les Émirats ont soumis à l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) leur premier plan d’action national pour la réduction des émissions du secteur aérien, marquant ainsi leur engagement à long terme envers la durabilité. En 2018, un plan révisé, classé parmi les meilleurs au monde, a été présenté, avant qu’une troisième édition ne soit soumise à l’OACI en octobre 2025, après approbation du Conseil des ministres, confirmant la détermination du pays à obtenir des résultats concrets.

Les Émirats arabes unis ont également été parmi les premiers à adhérer volontairement au système mondial CORSIA (régime de compensation et de réduction des émissions de carbone pour l’aviation internationale), dès sa phase initiale en 2020. En 2024, le pays a lancé la première plateforme numérique régionale dédiée à la mise en œuvre de CORSIA, dans le cadre de ses projets nationaux de transformation.

Au plan national, les Émirats ont mis en place des réglementations avancées encourageant la production et l’utilisation de carburants d’aviation à faibles émissions, tout en stimulant la coopération au sein de l’écosystème aérien.

Sur le plan international, les Émirats jouent un rôle central en assurant la vice-présidence de deux comités clés de l’OACI : le Comité pour la protection de l’environnement en aviation (CAEP) et le Comité sur le changement climatique et l’environnement, deux instances stratégiques pour l’avenir durable du secteur.

La stratégie Émirats Zéro Émission 2050 inclut le transport aérien parmi ses priorités. Un projet phare dans ce domaine est la Feuille de route nationale pour le carburant d’aviation durable (SAF), qui vise à produire 700 millions de litres de SAF par an d’ici 2030, permettant une réduction potentielle de 4,8 millions de tonnes de CO₂.

Pour stimuler la coopération mondiale, les Émirats ont lancé le Global Sustainable Aviation Marketplace (GSAM), une plateforme favorisant l’investissement et l’innovation dans le domaine des carburants durables. L’OACI a reconnu officiellement cette initiative, en l’inscrivant à son calendrier annuel d’événements internationaux, un honneur rare pour une initiative étatique.

En parallèle, la GCAA et Volar Air Mobility ont signé un protocole d’accord visant à créer le premier pôle technologique vert pour l’aviation aux Émirats arabes unis. Ce centre de recherche encouragera les solutions énergétiques propres et le développement de technologies aéronautiques durables, en renforçant la collaboration entre les régulateurs, les industriels et les innovateurs internationaux.

L’engagement de l’écosystème aérien émirien se manifeste à travers plusieurs initiatives notables : ADNOC, BP et Masdar collaborent à la production d’hydrogène et de carburants d’aviation durables à partir de déchets municipaux.

Emirates a lancé un fonds de 200 millions de dollars dédié à l’aviation durable.

Etihad Airways collabore avec SATAVIA pour la gestion des traînées de condensation et la création de crédits carbone.

Un partenariat entre Etihad et Twelve permet de produire du SAF à partir de CO₂ capturé.

Emirates et Shell Aviation ont établi un accord pour la production et la distribution de carburants durables aux Émirats.

Parmi les réalisations marquantes figurent le vol écologique d’Etihad en 2021 et le vol de démonstration 100 % SAF d’Emirates en 2023, confirmant le rôle pionnier du pays.

Les Émirats arabes unis ont également accueilli en 2023 la 3e Conférence de l’OACI sur les carburants alternatifs pour l’aviation (CAAF/3) à Dubaï, au cours de laquelle a été adopté le Cadre mondial pour les carburants et énergies propres dans l’aviation, fixant un objectif de réduction de 5 % des émissions mondiales du secteur d’ici 2030.

En février 2025, le pays a également accueilli le Symposium mondial sur la mise en œuvre (GISS) et le Global Sustainable Aviation Marketplace (GSAM), accompagnés d’un Congrès sur le SAF, réaffirmant son rôle moteur dans la construction d’un avenir aérien durable et inclusif.

Par sa vision stratégique, son innovation technologique et son engagement international, les Émirats arabes unis continuent de façonner l’avenir d’une aviation mondiale respectueuse du climat et tournée vers la durabilité.