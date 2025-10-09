La ministre du Changement climatique : Les Émirats arabes unis possèdent un héritage durable en matière de préservation de l’environnement

ABOU DHABI, 9 octobre 2025 (WAM) – La ministre du Changement climatique et de l’Environnement, Dr Amna bint Abdullah Al Dahak, a affirmé que les Émirats arabes unis se sont forgé une réputation mondiale distinguée en matière de protection de l’environnement et de durabilité, fondée sur un héritage de responsabilité écologique et une vision tournée vers l’avenir.

Elle a souligné que la préservation de l’environnement constitue depuis longtemps une priorité nationale, profondément ancrée dans les principes établis par le défunt Père fondateur, Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, dont l’engagement à concilier développement et préservation de la nature demeure une valeur directrice de la politique environnementale du pays.

S’exprimant à l’Agence de presse des Émirats (WAM), en marge du Congrès mondial de la nature de l’UICN 2025, la ministre a mis en lumière les réalisations remarquables des Émirats arabes unis en matière de protection de la biodiversité et de restauration écologique. Ces efforts incluent la protection et la réintroduction d’espèces menacées d’extinction, ainsi que la création de 49 zones protégées, couvrant désormais 15,5 % du territoire national.

La ministre a rappelé que l’accueil du Congrès mondial de la nature de l’UICN à Abou Dhabi, placé sous le patronage du président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan et inauguré par Son Altesse Cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d’Abou Dhabi et président du Conseil exécutif, illustre le soutien constant et le rôle moteur du pays dans le dialogue environnemental mondial.

Dr Al Dahak a ajouté que les Émirats arabes unis sont désormais un centre international de coopération pour le climat et la nature, s’appuyant sur des jalons mondiaux majeurs tels que la COP28, qui a pour la première fois intégré les objectifs climatiques et de biodiversité dans un cadre unifié – un reflet clair de la vision stratégique du pays pour un avenir durable et résilient.