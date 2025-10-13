Au nom du président des Émirats arabes unis, Mansour bin Zayed arrive en Égypte pour participer au Sommet pour la paix de Charm el-Cheikh

CHARM EL-CHEIKH, 13 octobre 2025 (WAM) – Représentant Son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président de l’État, Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-président, vice-premier ministre et président de la Cour présidentielle, est arrivé en République arabe d’Égypte pour diriger la délégation des Émirats arabes unis participant au Sommet pour la paix de Charm el-Cheikh, organisé dans la ville balnéaire égyptienne afin de renforcer le soutien international à l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

La délégation émirienne comprend Son Altesse Cheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, vice-souverain d’Abou Dhabi et conseiller à la sécurité nationale ; Suhail Mohamed Al Mazrouei, ministre de l’Énergie et des Infrastructures ; le Dr Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministre de l’Industrie et des Technologies avancées ; Mohamed Hassan Al Suwaidi, ministre de l’Investissement ; Khalifa Shaheen Al Marar, ministre d’État ; et Hamad Obaid Al Zaabi, ambassadeur des Émirats arabes unis en République arabe d’Égypte, ainsi qu’un certain nombre de hauts responsables.