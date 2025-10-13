Le souverain de Charjah crée le Bureau des médias du Conseil de la famille et de la communauté

CHARJAH, 13 octobre 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikh Dr Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membre du Conseil suprême et souverain de Charjah, a promulgué un décret émirien portant sur la création et l’organisation du Bureau des médias du Conseil de la famille et de la communauté de Charjah.

Conformément au décret, il est établi dans l’émirat un bureau dénommé « Bureau des médias du Conseil de la famille et de la communauté de Charjah », doté de la personnalité juridique et de la pleine capacité légale pour exercer les actions nécessaires à la réalisation de ses objectifs et à l’accomplissement de ses missions. Le bureau sera rattaché au Conseil de la famille et de la communauté de Charjah et placé sous sa supervision directe.

Le décret précise que la dénomination anglaise officielle du bureau est “Media Office of Sharjah Family and Community Council”. Son siège principal sera situé dans la ville de Charjah, avec la possibilité, sur décision de la présidente du Conseil, Son Altesse Cheikha Jawaher bint Mohammed Al Qasimi, de créer des antennes dans d’autres villes et régions de l’émirat.

Le décret stipule que le bureau sera placé sous la direction de Son Altesse Cheikha Jawaher bint Mohammed Al Qasimi, qui aura autorité pour désigner les personnes qu’elle jugera aptes à l’assister dans la gestion du bureau et la supervision de ses entités affiliées.

Le Bureau des médias a pour objectifs principaux : Renforcer la notoriété du Conseil et de l’émirat sur les plans local et international à travers des pratiques médiatiques innovantes ; Mettre en valeur l’identité et les valeurs de l’émirat dans les domaines liés à la famille et à la communauté ; Promouvoir la transparence et instaurer une relation de confiance avec la société à travers des canaux de communication efficaces ; Faciliter l’échange d’expertise médiatique du Conseil aux niveaux régional et international ; Fournir un appui médiatique et des formations aux employés du Conseil dans les domaines médiatiques et créatifs ; Améliorer la performance médiatique des institutions affiliées au Conseil.

Pour atteindre ces objectifs, le Bureau exercera notamment les compétences suivantes : Élaborer les politiques générales de communication des institutions relevant du Conseil ; Superviser et développer leurs activités et performances médiatiques ; Concevoir et mettre en œuvre des programmes de formation et de qualification dans le domaine des médias ; Élaborer des plans stratégiques, des cadres de gestion de crise et des règlements pour renforcer la qualité des pratiques médiatiques ; Promouvoir les activités et initiatives de Son Altesse Cheikha Jawaher bint Mohammed Al Qasimi et accroître leur visibilité locale et internationale ; Créer un archive médiatique complète retraçant le parcours de Son Altesse et celui de ses institutions communautaires ; Mener des recherches comparatives et des visites d’échange auprès d’institutions similaires aux niveaux local et international ; Conclure des partenariats stratégiques et collaborations mondiales afin de renforcer l’impact médiatique des institutions du Conseil ; Gérer la réputation institutionnelle et renforcer la confiance du public par des initiatives à long terme fondées sur les valeurs sociales et institutionnelles ;

Signer des contrats, accords et protocoles d’entente avec des entités partenaires ; Organiser des conférences, séminaires et forums spécialisés, et participer à des événements au sein et hors de l’émirat ; Surveiller les opportunités de nomination aux prix internationaux dans les domaines des médias et de la communication gouvernementale ; Assurer le respect des accréditations officielles et des certifications professionnelles liées aux pratiques de communication ; Coopérer avec les autorités compétentes de l’émirat pour obtenir le soutien administratif et technique nécessaire à l’exécution de ses fonctions.

Le décret comprend également des dispositions relatives aux ressources financières, aux exemptions de frais, aux dispositions transitoires, au portefeuille réglementaire, ainsi qu’à l’application et à la publication de la décision dans les médias officiels de l’émirat.