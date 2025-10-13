La quatrième édition du Mubadala Abu Dhabi Open débutera le 31 janvier

ABOU DHABI, 13 octobre 2025 (WAM) – Le tennis féminin de haut niveau fera son grand retour dans la capitale des Émirats arabes unis à l’occasion de la quatrième édition du Mubadala Abu Dhabi Open, présentée par le Conseil des sports d’Abou Dhabi, qui se tiendra du 31 janvier au 7 février 2026 au Centre international de tennis de la Cité sportive Zayed.

Après une édition 2025 historique ayant accueilli huit des vingt meilleures joueuses mondiales et des milliers de spectateurs durant huit jours de compétition intense, le tournoi 2026 promet un spectacle encore plus exceptionnel, confirmant une fois de plus la position d’Abou Dhabi comme destination mondiale du sport d’élite.

Réunissant 28 joueuses en simple et 16 équipes de double, cette quatrième édition s’appuiera sur le succès de la précédente saison, marquée par la victoire spectaculaire de la médaillée d’or olympique et championne inaugurale Belinda Bencic, qui avait remporté son deuxième titre du Mubadala Abu Dhabi Open en battant la jeune étoile montante Ashlyn Krueger en finale.

En double, Jelena Ostapenko et Ellen Perez avaient soulevé le trophée.

Organisé en partenariat avec Mubadala et le Conseil des sports d’Abou Dhabi, le tournoi WTA 500, inscrit au prestigieux circuit Hologic WTA Tour, représente une rencontre unique entre sport de haut niveau et divertissement international.

Sur une période de huit jours, la compétition conduira les amateurs de tennis des qualifications d’ouverture jusqu’aux finales palpitantes, prévues pour le samedi 7 février 2026.

Homaid Al Shimmari, directeur général adjoint du groupe et directeur des affaires corporatives et des ressources humaines de Mubadala Investment Company, a déclaré : « Depuis plus de quinze ans, Mubadala est fière de promouvoir le tennis et d’offrir des expériences sportives de classe mondiale aux Émirats arabes unis. En tant qu’investisseur mondial, nous nous engageons à créer une valeur durable, non seulement dans les secteurs où nous investissons, mais aussi au sein des communautés que nous servons. Le Mubadala Abu Dhabi Open s’est imposé comme l’un des événements sportifs les plus importants du pays, inspirant les jeunes talents et rassemblant la communauté. »

De son côté, Aref Hamad Al Awani, secrétaire général du Conseil des sports d’Abou Dhabi, a souligné : « Ce championnat est désormais un moment fort du calendrier sportif international d’Abou Dhabi, consolidant la réputation de la capitale comme un centre mondial du sport d’élite. Chaque année, nous bâtissons sur ce succès, et nous sommes impatients d’accueillir à nouveau joueuses, supporters et familles à la Cité sportive Zayed pour une édition spectaculaire. »