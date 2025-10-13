Digital Dubai présente des innovations fondées sur l’intelligence artificielle pour améliorer la qualité de vie au GITEX Global 2025

DUBAÏ, 13 octobre 2025 (WAM) – Digital Dubai participe au GITEX Global 2025 avec une plateforme regroupant plus de 50 entités gouvernementales et privées, afin de présenter les dernières innovations en matière d’intelligence artificielle et de services numériques, conçues pour améliorer la qualité de vie à Dubaï.

Cette édition marque une étape clé pour Digital Dubai, placée sous le signe de l’intelligence artificielle avancée, notamment la « Agentic AI », une nouvelle génération de systèmes intelligents capables de planifier et d’exécuter de manière autonome des tâches complexes. Ces technologies transforment les services gouvernementaux pour les rendre plus proactifs, personnalisés et réactifs, tout en réduisant au minimum l’intervention humaine.

Commentant la portée du GITEX Global, Hamad Obaid Al Mansoori, directeur général de Digital Dubai, a déclaré : « Chaque édition du GITEX représente un pas vers l’avenir – un espace où la créativité rencontre des technologies en constante évolution pour façonner des solutions innovantes qui repoussent les limites du possible. Chez Digital Dubai, nous sommes fiers de contribuer à cet écosystème dynamique. Cette année, nous mettons en avant une série d’initiatives pionnières illustrant notre engagement à faire progresser l’intelligence artificielle et l’innovation numérique. »

Il a ajouté : « Nous invitons le public à visiter le pavillon du gouvernement de Dubaï pour découvrir le futur des villes intelligentes, guidé par une vision éclairée et une ambition constante de progrès. Chaque initiative que nous entreprenons est motivée par notre engagement à améliorer le bonheur et la qualité de vie des habitants. »

Al Mansoori a conclu : « Notre participation offre un aperçu de l’avenir de Dubaï – une ville qui ne se contente pas de fournir des services avancés, mais qui évolue avec ses citoyens. Nous concrétisons le concept de “City as a Service”, où les services publics et privés s’intègrent harmonieusement, accessibles à tout moment et en tout lieu, grâce à des solutions intelligentes centrées sur l’humain. »

Tout au long du GITEX Global 2025, Digital Dubai présente un large portefeuille de projets et d’initiatives consolidant la position de l’émirat en tant que capitale mondiale du numérique, où la technologie sert avant tout à renforcer le bien-être humain et à élever la qualité de vie globale.

L’Établissement des données et des statistiques de Dubaï, relevant de Digital Dubai, a dévoilé plusieurs innovations, dont :

CodAI, une plateforme destinée à accroître la maturité en matière d’IA au sein du gouvernement de Dubaï ;

GeoStat Agent, un outil d’analyse géostatistique avancé ;

Talk to Your Data, qui permet aux utilisateurs d’interagir directement avec les données officielles de la ville ;

Dubai Dashboard, une vue à 360 degrés et en temps réel de la métropole ;

AI Sampling and Polling, optimisant la conception des études et des enquêtes ;

ainsi que le Data Marketplace, un service permettant au public d’accéder à des données disponibles pour soutenir l’investissement, la recherche et le développement de projets.

Younus Al Nasser, directeur général de l’Établissement des données et des statistiques de Dubaï, a affirmé : « La participation de Digital Dubai au GITEX illustre la vision d’une ville guidée par la donnée et propulsée par l’intelligence artificielle, où des agents numériques intelligents améliorent l’efficacité et la performance des services dans tous les secteurs. Elle traduit une approche tournée vers l’avenir, où la donnée circule au sein d’un écosystème dynamique favorisant la prospérité, la croissance et le bien-être. Dubaï collabore avec ses citoyens, anticipe leurs besoins et continue de bâtir l’avenir avec eux. »

L’Établissement numérique du gouvernement de Dubaï, également affilié à Digital Dubai, présente une suite d’agents d’intelligence artificielle spécialisés dans la gestion des services gouvernementaux, des ressources humaines, des marchés publics, des contrats, des finances, du soutien aux comités et de la gestion numérique des produits et tâches.

Cette suite intelligente repose sur un écosystème opérationnel fondé sur la donnée, permettant d’optimiser les processus gouvernementaux pour les rendre plus fluides, proactifs et efficaces.

Parmi les services les plus notables figurent :

UAE PASS, première identité numérique nationale sécurisée, offrant un accès à plus de 15 000 services et utilisée par plus de 11 millions d’usagers ;

DubaiNow, une application unifiée donnant accès à plus de 320 services publics et privés.

Matar Al Hemeiri, directeur général de l’Établissement numérique du gouvernement de Dubaï, a souligné :

« Grâce à nos services numériques intégrés exploitant l’intelligence artificielle et l’Internet des objets, nous entrons dans une nouvelle ère d’interaction intelligente, où les services deviennent plus accessibles, transparents et centrés sur l’utilisateur. Cette approche améliore la vie quotidienne de la communauté, soutient l’économie numérique et renforce la position de Dubaï comme leader mondial de l’adoption des technologies du futur dans le cadre de la vision ‘City as a Service’. »

Digital Dubai met également en avant les solutions du Centre de cybersécurité électronique de Dubaï, notamment : ASAAS 2.0, un moteur d’audit et d’assurance de sécurité avancé alimenté par l’intelligence artificielle ; le Dubai Cyber Index, un tableau de bord mesurant le niveau de préparation des entités gouvernementales en matière de cybersécurité ; ainsi que Ethaq+, un système de certification numérique destiné aux entités publiques et privées.