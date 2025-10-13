Microsoft : l’expérience des Émirats arabes unis en matière d’intelligence artificielle inspire le monde

DUBAÏ, 13 octobre 2025 (WAM) – Amr Kamel, directeur général de Microsoft Émirats arabes unis, a affirmé que l’entreprise poursuit l’expansion de ses investissements dans le domaine de l’intelligence artificielle et des infrastructures numériques à travers le pays.

Dans une déclaration accordée à l’Agence de presse des Émirats (WAM) lors de la journée d’ouverture du GITEX Global 2025 à Dubaï, il a souligné que l’expérience des Émirats arabes unis dans le domaine de l’intelligence artificielle constitue aujourd’hui une source d’inspiration pour le monde entier.

Amr Kamel a indiqué que les Émirats arabes unis jouent un rôle central dans le développement des capacités en matière d’IA, depuis la mise en place d’infrastructures avancées jusqu’à l’adoption d’applications concrètes.

Il a ajouté que Microsoft a lancé, au cours des dernières années, de nombreuses initiatives en partenariat avec les entités gouvernementales et les entreprises locales, afin de garantir un développement et une utilisation efficaces des technologies d’intelligence artificielle, conformément à la vision nationale d’un avenir numérique durable.

Le directeur général de Microsoft Émirats arabes unis a également souligné l’importance d’appuyer les startups et les petites entreprises, affirmant que Microsoft s’engage à les accompagner dans leur accès aux marchés, tout en leur fournissant un soutien technique et technologique pour stimuler l’innovation locale.

Il a précisé que les deux dernières années ont connu une croissance notable du nombre de startups collaborant avec Microsoft, un succès attribué à la vision clairvoyante du gouvernement des Émirats arabes unis, qui a su créer un environnement idéal pour attirer les investissements et développer des solutions technologiques à portée mondiale, depuis les Émirats arabes unis vers le monde entier.