Fondation Zayed pour l’environnement : la lutte contre la pollution plastique est une cause mondiale nécessitant une action collective

DUBAÏ, 14 octobre 2025 (WAM) – La Fondation Zayed pour l’environnement a réaffirmé son engagement à lancer des initiatives efficaces pour lutter contre l’un des défis environnementaux les plus urgents de notre époque : la pollution due aux déchets plastiques, devenue une crise mondiale ayant des répercussions directes sur l’environnement, la santé publique et la biodiversité.

La Fondation a souligné que la propagation des déchets et microparticules plastiques dans les mers et les océans, ainsi que leur accumulation dans les organismes vivants, constituent une menace grave pour les écosystèmes marins et la santé humaine, notamment à travers la consommation de produits contaminés par les microplastiques et nanoplastiques.

À l’occasion de la Journée arabe de l’environnement, célébrée le 14 octobre, le Dr Mohammed Ahmed bin Fahd, président de la Fondation Zayed pour l’environnement, a déclaré que cette journée représente une occasion de renforcer la sensibilisation environnementale et d’impliquer toutes les composantes de la société dans la protection de la planète.

Il a souligné que cette commémoration illustre l’unité des objectifs arabes pour un environnement sûr et durable, tout en consolidant le sens des responsabilités partagées face aux menaces qui pèsent sur la Terre.

Le Dr bin Fahd a mis en garde contre l’augmentation alarmante de la production et de la consommation de plastique, en particulier des produits à usage unique, appelant à des mesures décisives et des stratégies novatrices pour réduire la pollution plastique et ses impacts nocifs.

Il a insisté sur le fait que la lutte contre ce phénomène relève d’une responsabilité collective, nécessitant la coopération des gouvernements, des organisations internationales, du secteur privé, de la société civile et des individus.

Le président de la Fondation a également appelé à intensifier les campagnes de sensibilisation afin de modifier les comportements de consommation, d’encourager des modes de vie durables fondés sur la réduction et le refus du plastique à usage unique, ainsi que sur le réemploi et le recyclage. Il a en outre exhorté les industries à adopter des matériaux écologiques et des technologies propres.

Le Dr bin Fahd a plaidé pour la conclusion d’un accord international visant à éliminer progressivement la production de plastique non biodégradable, à instaurer des politiques strictes pour en limiter l’usage et à soutenir les projets de traitement responsable des déchets plastiques.

Il a souligné que l’innovation constitue la clé pour développer des solutions durables, en encourageant la recherche, le développement et l’investissement dans les technologies vertes, ouvrant ainsi la voie à une économie circulaire et à la création d’emplois verts.

Concluant son message, le Dr bin Fahd a affirmé que la protection de l’environnement est une responsabilité morale, nationale et humaine, ajoutant que la lutte contre la pollution plastique exige la mobilisation collective, le renforcement de l’éducation environnementale et la sensibilisation des jeunes générations.

Il a exprimé son espoir de voir un avenir plus propre et durable, où la planète sera un lieu plus sain et plus sûr pour les générations présentes et futures.