Dubai Culture ouvre les inscriptions pour le Forum Al Quoz 2025 de l’entrepreneuriat créatif

DUBAÏ, 14 octobre 2025 (WAM) – L’Autorité de la culture et des arts de Dubaï (Dubai Culture) a annoncé l’ouverture des inscriptions pour la troisième édition du Forum Al Quoz pour l’entrepreneuriat créatif, qui se tiendra les 26 et 27 octobre à Al Khayat Avenue, dans le quartier d’Al Quoz.

Placée sous le thème « Passion, Profit, Possibilities » (Passion, profit, possibilités), cette édition mettra à l’honneur l’entrepreneuriat créatif et explorera l’intersection entre créativité et commerce, en célébrant les talents et les réussites de ceux qui transforment leurs idées artistiques en projets économiques durables.

Reconnu comme la principale plateforme émirienne dédiée à l’entrepreneuriat créatif, le forum réunira des entrepreneurs visionnaires, des dirigeants culturels, des artistes, des designers, des chefs et des investisseurs pour réfléchir à l’avenir de l’économie créative.

L’événement mettra en avant les opportunités, ressources et réseaux offerts aux créatifs dans un secteur en pleine expansion, tout en réaffirmant l’engagement de Dubai Culture à soutenir les talents, stimuler l’innovation entrepreneuriale et consolider la position de Dubaï comme capitale mondiale de la culture et de la créativité.

S’inscrivant dans l’initiative nationale « The Emirates: The Startup Capital of the World », le forum proposera des conférences, tables rondes stratégiques, ateliers pratiques et performances artistiques, illustrant le pouvoir transformateur de l’économie créative.

Les discussions porteront sur le rôle du mentorat, de l’investissement, de la valorisation du patrimoine culturel et de la création de lieux dédiés à la créativité, afin de doter les entrepreneurs confirmés et émergents des outils et connaissances nécessaires à la réussite de leurs projets.

En célébrant des modèles inspirants, en partageant des parcours de réussite et en favorisant la collaboration, le forum se veut un catalyseur de nouvelles initiatives, contribuant à bâtir une communauté créative plus connectée et résiliente aux Émirats arabes unis et dans la région.

Les participants – entrepreneurs, startups, investisseurs et professionnels des industries culturelles et créatives – sont invités à s’inscrire pour assister aux activités du forum et profiter de sessions interactives destinées à renforcer leurs compétences et leurs réseaux.

En marge du forum, le Concours Al Quoz Creative Entrepreneurship, considéré comme l’un des événements phares du programme, a suscité un fort engouement avec plus de 120 candidatures reçues, témoignant de la vitalité de la scène entrepreneuriale et créative de Dubaï.

Parmi celles-ci, sept finalistes ont été sélectionnés pour présenter leurs projets devant un jury d’experts.

Le concours attribuera un total de 160 000 AED de prix, répartis comme suit : 80 000 AED pour le premier prix, 50 000 AED pour le deuxième et 30 000 AED pour le troisième, en plus de récompenses en nature destinées à accompagner les lauréats dans le développement et la mise en œuvre de leurs projets.

Ainsi, le Forum Al Quoz 2025 s’affirme une fois de plus comme un espace d’échange, de découverte et d’émulation, illustrant la vision de Dubaï d’un écosystème créatif inclusif et durable, où l’art et l’entrepreneuriat s’unissent pour façonner l’économie de demain.