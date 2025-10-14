Le Musée du futur et l’initiative “Great Arab Minds” lancent la série “Master Class”

DUBAÏ, 14 octobre 2025 (WAM) – Le Musée du futur a accueilli une nouvelle session de son programme « Master Class », animée par le célèbre artiste irakien Dia Al-Azzawi, figure majeure de l’art arabe moderne.

L’événement a mis en lumière plus de cinq décennies de création artistique et la réflexion de l’artiste sur le rôle de l’art dans la transmission des valeurs humaines et culturelles aux nouvelles générations. La séance, à laquelle ont participé artistes, universitaires et étudiants, a favorisé le dialogue et l’échange créatif dans une atmosphère inspirante.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’initiative « Great Arab Minds », lancée par Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, visant à soutenir les talents arabes et à renforcer le rayonnement culturel du monde arabe.

Le programme des Master Class, organisé régulièrement, offre une plateforme intellectuelle et artistique réunissant des créateurs arabes éminents issus des domaines de l’art, de la littérature, de la science et de l’architecture.

Les prochaines sessions accueilleront notamment l’écrivain algérien Waciny Laredj, lauréat du Prix Cheikh Zayed du livre, et l’architecte jordanien Sahel Al-Hiyari, diplômé de Harvard.

Les participants sont invités à s’inscrire à l’avance pour profiter d’une expérience immersive centrée sur le dialogue, la créativité et la transmission du savoir.