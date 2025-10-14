Réunion annuelle sur la cybersécurité : la coopération et les partenariats, clés pour relever les défis actuels

DUBAÏ, 14 octobre 2025 (WAM) – Les experts et participants à la Réunion annuelle sur la cybersécurité 2025, organisée en marge des Conseils du futur mondial 2025, ont souligné l’importance stratégique de la cybersécurité et la nécessité de renforcer la coopération internationale entre les secteurs public et privé, dans un contexte mondial en constante évolution.

Ils ont insisté sur le rôle crucial de la gouvernance, de la législation et de l’innovation technologique pour garantir un cyberespace plus sûr, plus résilient et mieux préparé aux menaces émergentes.

La session intitulée « Le nouvel ordre cybernétique : coopération à l’ère de la disruption » a réuni le Dr Mohamed Al Kuwaiti, chef de la cybersécurité du gouvernement des Émirats arabes unis ; Jeremy Jurgens, directeur général du Forum économique mondial ; Rachel Ellehuus, directrice générale du Royal United Services Institute (Royaume-Uni) ; et Helmut Reisinger, PDG pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique de Palo Alto Networks (États-Unis). La discussion était animée par Ravi Agrawal, rédacteur en chef du magazine Foreign Policy.

Le Dr Al Kuwaiti a affirmé que les Émirats arabes unis reconnaissent le rôle vital de la cybersécurité dans la construction d’un avenir numérique durable et s’emploient à exploiter les outils les plus avancés pour renforcer leur préparation et leur résilience face aux menaces.

Il a rappelé que le pays, classé troisième au monde dans le domaine de l’intelligence artificielle, s’impose aujourd’hui comme un modèle de transformation numérique stratégique, consolidant son rôle de puissance régionale et mondiale de l’innovation technologique.

Le responsable émirien a indiqué que le monde traverse une phase avancée de cyber-guerre, où les attaques numériques représentent désormais une menace plus dévastatrice que de nombreux conflits traditionnels. Il a souligné que les Émirats ont su anticiper et contrer plusieurs cyberattaques, grâce à leur vigilance et à leurs stratégies de défense proactive, combinant analyse avancée, coopération internationale et partenariats public-privé.

Le Dr Al Kuwaiti a ajouté que ces efforts s’appuient sur des cadres juridiques efficaces et des accords multilatéraux, ayant permis de démanteler des réseaux frauduleux et de lutter contre les rançongiciels, renforçant la confiance dans l’écosystème numérique du pays.

De son côté, Jeremy Jurgens a déclaré : « La cybersécurité ne relève plus uniquement des technologies de l’information. Elle est aujourd’hui le fruit d’un effort collectif et multidisciplinaire. Nous réunissons plus de 600 experts et scientifiques pour concevoir de nouveaux mécanismes de défense issus de cette collaboration unique. »

Rachel Ellehuus a souligné que le monde vit désormais une forme de « guerre cybernétique sans champ de bataille défini », exigeant une action coordonnée entre les gouvernements. Elle a appelé à l’élaboration de législations claires et unifiées, rappelant que l’isolement réglementaire n’est plus une option viable et que seule une coopération globale peut garantir un cyberespace stable et sécurisé.

Pour sa part, Helmut Reisinger a observé une hausse significative des cyberattaques depuis 2023, amplifiée par l’usage de l’intelligence artificielle. Il a souligné que le respect des cadres législatifs reste essentiel, notant que les pays dépourvus de lois solides sont plus vulnérables.

En conclusion, les participants ont plaidé pour l’adoption de lois internationales adaptées aux menaces cybernétiques et le renforcement des partenariats entre tous les acteurs concernés.

Ils ont insisté sur la nécessité d’une action collective, fondée sur la coopération, la transparence et la prévention, pour bâtir un environnement numérique mondial plus sûr, plus stable et plus résilient.