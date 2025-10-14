Expand North Star 2025 accueille de nouveaux pavillons internationaux

DUBAÏ, 14 octobre 2025 (WAM) – L’édition 2025 d’Expand North Star, organisée par le Dubai World Trade Centre et accueillie par la Chambre de l’économie numérique de Dubaï, a enregistré la participation la plus diversifiée de son histoire, avec la présence, pour la première fois, de pavillons nationaux des États-Unis, de Syrie, d’Équateur et du Chili.

Cette nouvelle participation illustre l’envergure mondiale croissante de l’événement, désormais reconnu comme l’une des plus grandes plateformes internationales dédiées à l’innovation, à la technologie et à l’investissement, renforçant davantage le rôle de Dubaï comme carrefour mondial des entreprises et des idées.

Les nouveaux pavillons exposent une large gamme de technologies avancées et de produits innovants, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de collaboration et d’investissement à travers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

Fort du succès de ses précédentes éditions, Expand North Star 2025 réunit cette année des participants venus de plus de 100 pays, confirmant son statut de rendez-vous mondial incontournable pour les startups, investisseurs et fonds de capital-risque en quête de nouveaux marchés et de partenariats stratégiques.

Le Chilien Sebastian Wilson, PDG de la société Ok to Shop, a salué les opportunités uniques de mise en réseau offertes par l’événement : « C’est ma première visite aux Émirats arabes unis. Mon objectif est d’établir des liens avec des distributeurs et des clients intéressés par nos solutions destinées à renforcer les plateformes en ligne des supermarchés. »

De son côté, Jose Saenz, directeur des technologies financières et des paiements chez MobilVendor (Équateur), a souligné le rôle du salon dans la recherche d’investisseurs et dans l’expansion vers de nouveaux marchés, notamment à Dubaï et au Moyen-Orient.

Depuis les États-Unis, Wen Sang, cofondateur et directeur des opérations de Genspark, entreprise californienne d’intelligence artificielle valorisée à 530 millions de dollars, a salué la vision proactive des Émirats arabes unis en matière d’adoption de l’IA, ajoutant que la société envisage l’ouverture d’un bureau régional à Dubaï pour étendre ses activités dans la région.

Pour sa part, Hassan Daaboul, membre du conseil d’administration du U.S.-Syria Business Council, a expliqué que la participation syrienne vise à créer des passerelles entre les talents syriens et les investisseurs internationaux, favorisant ainsi la création d’emplois et les partenariats mondiaux.

Considéré comme l’un des plus grands événements mondiaux dédiés aux startups et aux investisseurs, Expand North Star joue un rôle central dans la stratégie de la Chambre de l’économie numérique de Dubaï, qui vise à positionner l’émirat comme une plaque tournante mondiale de la technologie, de l’entrepreneuriat et de l’innovation durable.

L’événement se tient du 12 au 15 octobre 2025 au port de Dubaï (Dubai Harbour), rassemblant les acteurs les plus influents de l’écosystème numérique mondial.