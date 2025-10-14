Hamdan bin Zayed émet un décret relatif à la politique de biodiversité dans l’Émirat d’Abou Dhabi

ABOU DHABI, 14 octobre 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, représentant du gouverneur dans la région d’Al Dhafra et président de l’Agence pour l’environnement – Abou Dhabi (EAD), a émis le décret n° (6) de 2025 portant sur la politique de biodiversité de l’émirat, marquant une étape stratégique confirmant l’engagement constant d’Abou Dhabi à préserver ses ressources naturelles et à assurer la durabilité de ses écosystèmes.

Cette initiative coïncide avec la tenue à Abou Dhabi du Congrès mondial de la nature de l’UICN, qui se déroule jusqu’au 15 octobre, illustrant le rôle de premier plan de l’émirat dans la protection de l’environnement à l’échelle mondiale.

Selon le décret, l’EAD sera chargée, en coordination avec les entités concernées, de mettre en œuvre les instruments de la politique selon le calendrier fixé et d’en évaluer les impacts au moyen de procédures méthodiques visant à garantir l’atteinte des objectifs fixés.

La politique vise à assurer la durabilité de la biodiversité dans l’émirat, à protéger et restaurer les écosystèmes naturels, et à préserver les habitats terrestres et marins indispensables à la survie des espèces locales de faune et de flore. Elle entend également renforcer les cadres législatifs et réglementaires, promouvoir les solutions fondées sur la nature et sensibiliser la communauté à l’importance de la biodiversité et du rôle des écosystèmes dans le bien-être humain et la durabilité des ressources.

Élaborée en partenariat avec les entités gouvernementales d’Abou Dhabi, le secteur privé et la société civile, cette politique est pleinement alignée sur les stratégies nationales et prend en compte les défis actuels du secteur, notamment la dégradation des habitats naturels, le changement climatique et l’exploitation non durable des ressources.

Elle définit également les mesures de protection et de réhabilitation des écosystèmes marins, côtiers et terrestres afin d’en renforcer la résilience et la capacité d’adaptation.

La Dr Shaikha Salem Al Dhaheri, secrétaire générale de l’EAD, a déclaré : « Cette politique constitue une avancée majeure dans la mise en œuvre du cadre général de la Stratégie nationale pour la biodiversité 2031. Elle renforce la position d’Abou Dhabi en tant que leader dans la préservation et la gestion durable des écosystèmes. Elle s’aligne sur les engagements internationaux des Émirats arabes unis et contribue à la réalisation des objectifs du Centenaire environnemental 2071. »

Elle a ajouté que la préservation de la biodiversité représente un pilier essentiel de la sécurité alimentaire et hydrique, de la lutte contre le changement climatique et de la qualité de vie.

« Grâce à cette politique, nous visons à unir les efforts de toutes les parties prenantes pour restaurer les habitats dégradés, protéger les espèces menacées et enrichir la base de connaissances scientifiques sur la biodiversité locale, afin de bâtir un avenir environnemental durable. »

Abou Dhabi abrite une grande diversité d’écosystèmes, comprenant des plaines, dunes, côtes, récifs coralliens, forêts de mangroves et zones montagneuses, qui soutiennent une faune et une flore uniques. Face aux défis croissants auxquels ils sont confrontés, la politique prévoit des mesures concrètes pour renforcer leur résilience, stimuler les partenariats multisectoriels et exploiter les technologies modernes afin de garantir leur protection et leur réhabilitation durable.