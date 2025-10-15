Le ministère de l’Énergie et des Infrastructures lance des projets numériques intégrés lors du GITEX Global 2025

DUBAÏ, 15 octobre 2025 (WAM) – Le ministère de l’Énergie et des Infrastructures a annoncé, dans le cadre de sa participation à GITEX Global 2025 à Dubaï, au pavillon du gouvernement des Émirats arabes unis, le lancement d’une série de projets numériques intégrés et d’initiatives technologiques innovantes visant à renforcer la transformation numérique nationale et à promouvoir l’intégration entre les secteurs de l’énergie, des infrastructures, des transports, du logement et des services.

Le ministère a inauguré la plateforme de l’Alliance mondiale pour l’efficacité énergétique (Global Energy Efficiency Alliance – GEEA), l’une des initiatives internationales les plus marquantes dans le domaine de la durabilité. Cette plateforme vise à renforcer la coopération entre les gouvernements, les institutions et les entreprises innovantes dans les domaines de l’efficacité énergétique et de la durabilité. Elle s’appuie sur des analyses intelligentes pour identifier des projets à fort impact contribuant à réduire les émissions et à améliorer l’utilisation des ressources, consolidant ainsi la position des Émirats arabes unis en tant que pôle mondial de la transition vers une économie bas carbone.

Le ministère a également dévoilé la plateforme du Programme national des certificats verts (National Green Certificates Programme – NGCP), un système national d’évaluation et de certification des bâtiments durables fondé sur l’intelligence artificielle. Ce programme mesure l’efficacité énergétique et hydrique ainsi que la qualité du design urbain. Il vise à accélérer l’adoption des technologies vertes, à établir des normes nationales de performance et à soutenir la compétitivité des Émirats dans le domaine du développement durable, conformément à l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050.

Dans le cadre de ses efforts pour améliorer l’expérience des usagers, le ministère a lancé le modèle du Centre hybride du bonheur client, combinant présence physique et services virtuels via des technologies de communication vidéo. Ce modèle flexible et inclusif réduit les émissions liées aux déplacements et applique les normes d’excellence cinq et sept étoiles des centres du bonheur, garantissant des services de haute qualité, durables et efficaces.

Le ministère a également mis en avant le Centre intégré des services gouvernementaux numériques à Fujairah, conçu comme un modèle pionnier dans la prestation de services gouvernementaux dans un environnement numérique complet, reposant sur l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle et le métavers. Le centre propose plus de 150 services numériques à plus de 20 000 utilisateurs par an, incarnant la vision d’un gouvernement sans papier et sans files d’attente.

Sharif Al Olama, sous-secrétaire aux affaires de l’énergie et du pétrole au ministère, a affirmé que ces nouveaux projets marquent une avancée majeure dans la transformation numérique du ministère et traduisent la vision des Émirats arabes unis en matière de conception de l’avenir et de leadership technologique mondial.

Il a déclaré : « Le ministère développe en permanence des solutions innovantes alignées sur la transition vers une économie numérique mondiale et sur les objectifs de développement durable des Émirats. Nous œuvrons à créer des plateformes numériques d’avant-garde reliant données, politiques et services pour une gouvernance intégrée et durable. »

Al Olama a ajouté que ces projets s’inscrivent dans un cadre de transformation institutionnelle globale, positionnant le ministère comme un modèle de gouvernement numérique et une référence en matière d’innovation dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures.

Il a conclu en soulignant que la participation du ministère à GITEX Global 2025 reflète son engagement à exploiter l’intelligence artificielle, les technologies de jumeaux numériques et l’analyse des mégadonnées pour développer les systèmes de gouvernance et offrir des services plus efficaces, durables et centrés sur l’humain, consolidant ainsi la transition du pays vers une économie du savoir intégrée et compétitive.