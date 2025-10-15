ABOU DHABI, 16 octobre 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis célèbrent aujourd'hui la Journée mondiale de l’alimentation, qui a lieu chaque année le 16 octobre, poursuivant ainsi leur rôle de chef de file mondial dans la mobilisation des efforts internationaux pour améliorer la production alimentaire, assurer la durabilité des chaînes d’approvisionnement et lutter contre la faim dans le monde.

Cette journée intervient alors qu’environ 673 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde en raison des conflits, du changement climatique et des ralentissements économiques, tandis qu’environ 2,8 milliards d’individus ne peuvent pas se permettre une alimentation saine, selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Engagement humanitaire mondial des Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis poursuivent leurs efforts constants pour faire face aux crises alimentaires touchant des millions de personnes dans le monde. Parmi les exemples les plus marquants figure l’aide alimentaire fournie aux Palestiniens de Gaza dans le cadre de l’« Opération Chevalier Galant 3 », lancée il y a près de deux ans. Ces aides ont constitué une part essentielle des 90 000 tonnes d’assistance humanitaire fournies jusqu’en septembre dernier.

Les Émirats ont contribué à soulager la faim et la soif des Palestiniens grâce à des initiatives durables sur le terrain, notamment l’envoi de fournils automatiques à Gaza, la fourniture de farine et d’autres intrants essentiels pour faire fonctionner des dizaines de boulangeries de campagne, ainsi que le soutien à plusieurs cuisines communautaires et à plus de 50 soupes populaires distribuant quotidiennement des repas chauds aux familles dans le besoin.

En juin 2024, les Émirats ont signé un accord avec le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies, attribuant 25 millions de dollars d’aides alimentaires d’urgence au peuple soudanais, dont 5 millions de dollars destinés à la FAO.

Au cours de l’année 2025, les Émirats ont envoyé des aides alimentaires d’urgence à plusieurs pays touchés par des catastrophes naturelles, notamment l’Afghanistan, la République de l’Union du Myanmar et la Somalie. En juillet dernier, les Émirats ont annoncé l’achèvement du projet humanitaire lancé par Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-président, Premier ministre et souverain de Dubaï, visant à fournir un milliard de repas aux populations démunies dans 65 pays. Il a également été annoncé la distribution de 260 millions de repas supplémentaires l’an prochain.

Initiatives mondiales pour la transformation agricole

L’initiative « Innovation agricole pour le climat », dirigée conjointement par les Émirats arabes unis et les États-Unis, constitue l’une des démarches les plus marquantes pour accélérer la transformation des systèmes alimentaires mondiaux. Lors de son lancement en novembre 2021, elle prévoyait un investissement de 4 milliards de dollars dans des projets agricoles innovants à travers le monde. En mai 2023, cet investissement a été porté à plus de 13 milliards de dollars.

Parallèlement, les Émirats ont rejoint l’« Initiative pour l’évolution agricole » menée par le Royaume-Uni, qui vise à faire de l’agriculture durable et résiliente face au climat le choix privilégié des agriculteurs à travers le monde d’ici 2030.

En février 2024, les Émirats ont également annoncé une initiative de coopération trilatérale avec le Brésil et Cuba, destinée à renforcer la sécurité alimentaire mondiale et à fournir des aides alimentaires d’une valeur de 50 millions de dollars.

Lors de la COP28, organisée par les Émirats, 134 pays ont signé la Déclaration sur l’agriculture durable, les systèmes alimentaires résilients et l’action climatique, une première du genre, et ont mobilisé plus de 2,5 milliards de dollars pour soutenir la sécurité alimentaire mondiale dans le contexte du changement climatique.

Soutien national au secteur agricole

Au niveau national, le secteur agricole et les agriculteurs bénéficient d’un soutien constant de la direction émirienne, qui accorde une importance particulière à leur autonomisation par le biais de programmes et d’initiatives visant à améliorer la productivité, la qualité et la compétitivité de la production locale.

En mai 2025, le Ministère du Changement climatique et de l’Environnement, en coopération avec la Fondation fédérale de la jeunesse, a lancé le Conseil des jeunes pour l’agriculture des Émirats, afin de favoriser l’innovation et la durabilité et de renforcer la participation de la jeunesse au développement de la sécurité alimentaire et à la recherche de solutions intelligentes aux défis environnementaux et agricoles.

Le Salon agricole émirien 2025 a également été marqué par l’inauguration du Musée agricole national, le premier espace consacré à l’histoire de l’agriculture aux Émirats arabes unis, retraçant son évolution, de l’agriculture traditionnelle à l’agriculture intelligente et durable.

Les Émirats ont également lancé plusieurs initiatives pour promouvoir les produits agricoles locaux, notamment le programme « Renforcer la durabilité des fermes nationales », qui prévoit que 50 % des achats alimentaires des institutions gouvernementales proviennent de la production locale d’ici la fin de 2023, avec un objectif de 100 % d’ici 2030. Cette mesure contribue à accroître la capacité de production nationale et à stimuler les investissements dans le secteur agroalimentaire.

Vision nationale pour la sécurité alimentaire

Dans le cadre de la stratégie nationale pour la sécurité alimentaire, qui comprend 38 initiatives principales à court et long terme, les Émirats poursuivent leurs efforts pour se hisser au premier rang mondial de l’indice global de sécurité alimentaire d’ici 2051.

Le pays a également lancé le programme national « Cultive les Émirats », qui regroupe plusieurs initiatives en faveur du développement agricole, dont la création du Centre agricole national, chargé de concevoir et de mettre en œuvre des programmes destinés à renforcer la production agricole locale et sa compétitivité.

Les Émirats ont en outre annoncé la mise en place de la plus grande zone logistique au monde dédiée au commerce des denrées alimentaires, fruits et légumes, et la création du Marché alimentaire de Dubaï, une initiative pionnière visant à renforcer la sécurité alimentaire nationale et à développer la chaîne de valeur agroalimentaire à l’échelle locale et internationale.

Projets agricoles innovants et durables

Les Émirats ont réalisé des avancées remarquables dans les technologies agricoles durables, telles que l’agriculture biologique, l’agriculture verticale et l’agriculture hydroponique, en utilisant des solutions fondées sur l’intelligence artificielle et la robotique. Parmi les projets phares figurent « Sab’a Sanabel » à Charjah, « Bustanak », la plus grande ferme verticale au monde, « AeroFarms AgX », une ferme de recherche avancée axée sur le développement scientifique en agriculture durable, ainsi que la Ferme biologique d’Abou Dhabi, la plus vaste du pays, produisant plus de 60 variétés de produits biologiques locaux par saison.

Le projet “Food Tech Valley” à Dubaï illustre également cette vision en cherchant à tripler la production alimentaire de l’émirat à travers des solutions agricoles intelligentes et durables.

Ces initiatives reflètent la vision des Émirats arabes unis d’un avenir où l’innovation, la durabilité et la solidarité convergent pour éradiquer la faim, assurer la sécurité alimentaire mondiale et préserver les ressources pour les générations futures.