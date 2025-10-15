Cheikh Mohamed bin Zayed ordonne d’augmenter la superficie des zones protégées dans l’Émirat d’Abou Dhabi

ABOU DHABI, 15 octobre 2025 (WAM) – Son Altesse le président Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a ordonné l’augmentation de la superficie des zones protégées dans l’Émirat d’Abou Dhabi pour atteindre 20 % de la superficie totale de l’émirat, à l’occasion du Congrès mondial pour la conservation de la nature 2025, réaffirmant ainsi le rôle de premier plan des Émirats arabes unis dans le domaine de la durabilité et de la préservation de l’environnement.

Selon cette directive, l’Agence de l’environnement – Abou Dhabi (EAD) sera chargée de gérer les nouvelles zones protégées, couvrant une superficie de 4 581 kilomètres carrés, qui viendront s’ajouter au Réseau Zayed des zones protégées. Celui-ci comprend actuellement 13 réserves terrestres et 6 marines, portant à 26 le nombre total de réserves naturelles dans l’émirat, pour une superficie globale de 22 821 kilomètres carrés.

Abou Dhabi accueille du 9 au 15 octobre 2025, au Centre ADNEC, le Congrès mondial pour la conservation de la nature, organisé par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), sous le thème « Renforcer les efforts qualitatifs pour la conservation de la nature », en collaboration avec le ministère du Changement climatique et de l’Environnement et l’Agence de l’environnement – Abou Dhabi.

Dans le cadre de cette initiative, trois nouvelles réserves terrestres seront créées : la Réserve des Dunes fossiles d’Al Wathba, la Réserve du réservoir d’eau souterraine de Liwa, et la Réserve naturelle du ghaf, en plus de l’extension de la Réserve de Qasr Al Sarab. Deux nouvelles réserves marines verront également le jour : la Réserve marine d’Abu Al Abyad et la Réserve marine de Sir Bani Yas et des îles du désert, auxquelles s’ajoutera l’extension de la Réserve marine de Ras Ghanada.

Son Altesse Cheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, représentant du gouverneur dans la région d’Al Dhafra et président du Conseil d’administration de l’Agence de l’environnement – Abou Dhabi, a déclaré : « Les directives de Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, visant à accroître la superficie des zones protégées, traduisent la vision clairvoyante de notre direction pour préserver l’environnement et renforcer la durabilité, contribuant ainsi à la protection de la biodiversité et à la préservation des écosystèmes pour les générations futures. »

Il a ajouté : « Nous sommes convaincus que cette décision renforcera la position mondiale d’Abou Dhabi en tant que modèle de référence dans le domaine environnemental, poursuivant ainsi l’héritage du défunt Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, qui a consacré sa vie à la protection de la nature et à la promotion des valeurs de durabilité. »

Pour sa part, Son Excellence Mohamed Ahmed Al Bowardi, vice-président du Conseil d’administration de l’EAD, a affirmé que ces directives reflètent l’engagement constant des Émirats arabes unis à préserver la biodiversité et les espèces vivantes dans toutes les régions de l’émirat, tout en augmentant la superficie des zones naturelles protégées.

« Cette initiative soutient le développement de programmes innovants pour la conservation de la faune et garantit la durabilité de notre environnement naturel pour les générations futures », a-t-il précisé.

De son côté, Son Excellence Dr. Shaikha Salem Al Dhaheri, secrétaire générale de l’EAD, a souligné que cette décision marque une étape décisive dans le parcours environnemental d’Abou Dhabi.

« Les directives de Son Altesse le président contribueront à accélérer la mise en œuvre des objectifs du Cadre mondial de la biodiversité 2030, notamment l’initiative 30x30, tout en consolidant la vision de notre direction visant à équilibrer développement durable et préservation de la nature », a-t-elle indiqué.

L’Agence de l’environnement – Abou Dhabi a affirmé que les directives du président ouvrent une nouvelle phase de leadership environnemental, axée sur la protection de la nature, le renforcement de la durabilité, la restauration des écosystèmes côtiers et marins, et la préservation de la biodiversité, tout en réduisant les impacts du changement climatique.

Ces efforts s’inscrivent dans la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la biodiversité 2031, qui repose sur six orientations stratégiques majeures visant à préserver et surveiller les zones écologiquement importantes, à restaurer les zones terrestres et marines dégradées, et à réduire les effets du changement climatique et des catastrophes sur la biodiversité.

Cette stratégie ambitionne également de renforcer la résilience des écosystèmes face aux défis environnementaux, consolidant ainsi la position des Émirats arabes unis en tant que pionnier mondial de la durabilité et de la protection de la nature.