Sheraa et le Centre national de l’agriculture lancent l’initiative « AgriBoost »

DUBAÏ, 16 octobre 2025 (WAM) – En ligne avec la campagne nationale « Les Émirats : capitale mondiale des start-up », lancée par Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président, premier ministre et souverain de Dubaï, afin de consolider la position des Émirats arabes unis en tant que centre mondial de l’entrepreneuriat, le Centre de l’entrepreneuriat de Charjah (Sheraa), en collaboration avec le Centre national de l’agriculture, a annoncé le lancement du programme « AgriBoost ».

Cette initiative vise à soutenir les start-up agricoles en leur donnant accès aux dernières solutions et pratiques de l’agriculture moderne et intelligente face au climat aux Émirats arabes unis.

Le programme AgriBoost, d’une durée de six semaines, a pour objectif d’appuyer les jeunes entreprises du secteur AgriTech, notamment celles qui développent des solutions pour relever les principaux défis agricoles du pays.

Conçu pour accompagner les start-up en phase de pré-amorçage et d’amorçage, le programme leur fournit les outils et l’encadrement nécessaires pour renforcer leur compétitivité, élargir leur clientèle et bâtir des modèles économiques innovants, durables et adaptés aux besoins du secteur agricole national.

Les candidatures seront ouvertes de mi-janvier à fin février 2026, avant la phase de formation intensive prévue en mars, axée sur la méthodologie agile et suivie d’une période d’incubation en avril. Cette étape comprendra des sessions de mentorat spécialisées et des opportunités de partenariats stratégiques avec des acteurs du secteur agricole, afin d’accroître la capacité des start-up à innover et à se développer.

Les participants auront la possibilité de présenter leurs projets et résultats lors de la prochaine édition de la Conférence et Exposition agricole des Émirats arabes unis, une plateforme nationale qui favorise les rencontres entre investisseurs, experts et décideurs du domaine.

Sara Abdelaziz Al Nuaimi, directrice générale de Sheraa, a déclaré : « Le secteur agricole constitue l’un des piliers de la stabilité économique et sociale, et son importance s’accroît face au besoin urgent d’innovations pour renforcer la sécurité alimentaire. Avec AgriBoost, nous voulons créer une plateforme stratégique qui aide les start-up AgriTech à transformer leurs idées en modèles économiques viables et à fort impact. Ce lancement reflète notre engagement continu en faveur de l’entrepreneuriat dans les secteurs vitaux. Notre partenariat avec le Centre national de l’agriculture illustre notre vision commune d’autonomiser une nouvelle génération d’entrepreneurs capables de faire des Émirats arabes unis un centre mondial de l’innovation agricole durable. »

De son côté, Sultan Salem Al Shamsi, directeur du Centre national de l’agriculture, a souligné : « L’innovation dans les technologies agricoles est au cœur de nos efforts pour renforcer la sécurité alimentaire et garantir l’utilisation durable des ressources naturelles. En favorisant les solutions modernes et intelligentes face au climat, nous pouvons accroître significativement la production alimentaire locale. Par le soutien aux jeunes entrepreneurs et innovateurs, nous bâtissons un secteur agricole plus résilient et performant, en phase avec la vision des Émirats arabes unis pour une économie durable fondée sur la connaissance. »

Le programme permettra aux start-up de développer des solutions innovantes renforçant la sécurité alimentaire et accélérant le développement agricole durable aux Émirats, tout en favorisant la création de réseaux de collaboration propices à leur croissance locale et internationale.

Depuis sa création en 2016, Sheraa s’est imposé comme un acteur majeur du soutien à l’entrepreneuriat à Charjah. Le centre a accompagné plus de 450 start-up, leur permettant de lever près de 300 millions de dollars d’investissements. Il se concentre sur les projets à fort impact social dans des secteurs prioritaires tels que la technologie, l’industrie avancée, la durabilité et les industries créatives, contribuant ainsi à asseoir la position des Émirats arabes unis comme un pôle mondial de l’innovation et de l’entrepreneuriat.