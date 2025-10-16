L’ITC lance « Shary », un service numérique pour l’achat et la vente de véhicules

ABOU DHABI, 16 octobre 2025 (WAM) – Le Centre intégré des transports (ITC), affilié au Département des municipalités et des transports d’Abou Dhabi, a annoncé, lors du salon GITEX Global 2025, le lancement du nouveau service numérique innovant « Shary », une plateforme qui permet d’effectuer les transactions d’achat et de vente de véhicules de manière sécurisée, simple et entièrement numérique.

Ce service, développé en partenariat avec la plateforme « TAMM » et plusieurs entités stratégiques, repose sur un système fiduciaire (escrow) qui garantit la sécurité des transactions sans manipulation d’argent liquide ni déplacement dans les centres de service.

Grâce à ce système, la valeur du véhicule est conservée dans un compte fiduciaire sécurisé jusqu’à la finalisation officielle du transfert de propriété. Une fois la transaction validée par les deux parties, le montant est automatiquement versé au vendeur.

Le service offre une expérience utilisateur fluide et transparente : les usagers peuvent suivre leur demande via la plateforme « TAMM », recevoir des notifications instantanées par SMS et e-mail, consulter en toute clarté les frais et conditions, et bénéficier de transferts rapides via le réseau bancaire national.

Commentant le lancement, le Dr Abdulla Hamad Al Ghfeli, directeur général par intérim de l’ITC, a déclaré : « Le lancement de Shary marque une avancée majeure dans la numérisation des services de transport et de véhicules à Abou Dhabi. Il reflète notre engagement à proposer des solutions intelligentes qui améliorent l’efficacité des services publics et simplifient la vie des citoyens. Ce projet illustre également la réussite de la coopération entre les secteurs public et privé, en consolidant un environnement numérique sûr et fiable qui renforce la compétitivité et le leadership de l’émirat dans l’innovation et la qualité des services. »

Le service « Shary » s’inscrit dans la stratégie du gouvernement d’Abou Dhabi visant à accélérer la transformation numérique et le développement de services intelligents, tout en garantissant la sécurité, la rapidité et la fiabilité des transactions.

Il contribue à la vision de l’émirat de bâtir un écosystème numérique intégré favorisant le développement économique et social durable et consolidant la position d’Abou Dhabi comme l’une des villes les plus intelligentes et les plus avancées au monde en matière de qualité de vie et de services gouvernementaux.