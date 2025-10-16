Charif Al Olama : Les Émirats consolident leur position de leader mondial dans l’accélération de la transition vers l’énergie propre

LE CAIRE, 16 octobre 2025 (WAM) – Charif Al Olama, sous-secrétaire au ministère de l’Énergie et des Infrastructures chargé des affaires de l’énergie et du pétrole, a affirmé que les Émirats arabes unis s’emploient à consolider leur position en tant que partenaire clé des efforts mondiaux visant à atteindre la neutralité climatique, à travers l’adoption d’initiatives novatrices et la mise en œuvre de projets pionniers favorisant la transition énergétique et l’équilibre entre durabilité et croissance économique.

Il a notamment souligné le rôle du Partenariat mondial pour l’efficacité énergétique, récemment lancé par le pays, représenté par le ministère de l’Énergie et des Infrastructures. Cette initiative constitue, selon lui, un modèle exemplaire de coopération internationale, car elle renforce la collaboration entre gouvernements et secteur privé afin d’accélérer l’adoption de technologies sobres en énergie et la réduction des émissions.

Ces déclarations ont été faites lors de la visite de M. Al Olama au Salon de l’énergie et Firex Égypte 2025, organisé au Caire du 14 au 16 octobre, avec la participation d’un grand nombre d’organismes gouvernementaux et d’entreprises régionales et internationales spécialisées dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et les technologies propres.

Le responsable émirien a visité les différents pavillons du salon et pris connaissance des dernières innovations et solutions dans les domaines de l’énergie propre, de la durabilité et de l’optimisation des ressources.

Il a souligné l’importance de ce type d’événement pour favoriser l’échange d’expertise et renforcer la coopération régionale et internationale, en vue de soutenir la transition mondiale vers des systèmes énergétiques résilients, sûrs et à faibles émissions de carbone.

M. Al Olama a rappelé que les Émirats arabes unis ont réalisé des progrès significatifs dans le domaine des énergies propres, avec une capacité de production dépassant 6,7 gigawatts issue des projets d’énergie renouvelable.

Il a également évoqué la stratégie nationale de l’hydrogène 2050, qui vise à faire des Émirats l’un des principaux producteurs et exportateurs mondiaux d’hydrogène à faible teneur en carbone d’ici 2050, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs nationaux de neutralité climatique et au renforcement de la croissance économique durable.

Le sous-secrétaire a souligné que la vision énergétique des Émirats est pleinement alignée sur les tendances mondiales vers une économie à faibles émissions de carbone, consolidant la position du pays en tant que leader de l’innovation et de la durabilité.

Il a conclu en affirmant que les salons spécialisés comme celui du Caire représentent des plateformes essentielles pour échanger les connaissances et renforcer les partenariats internationaux dans les domaines de l’énergie propre, des technologies avancées et de l’innovation durable.